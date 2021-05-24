24 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı | Kağıt Ev Star'da
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Star TV'nın yayın akışını sizin için derledik. Star TV güne Mesut Yar ile Bugün ile başlarken akşam ise sevilen dizi Kağıt Ev izleyiciyle buluşacak İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı...
STAR TV 24 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan Star TV ardından sevilen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah ile evlere şenlik yaratacak. Akşam ise Kağıt Ev yayınlanacak. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı...
24 MAYIS 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.20 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20.00 Kağıt Ev