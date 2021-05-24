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  3. 24 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı | Kağıt Ev Star'da

24 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı | Kağıt Ev Star'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Star TV'nın yayın akışını sizin için derledik. Star TV güne Mesut Yar ile Bugün ile başlarken akşam ise sevilen dizi Kağıt Ev izleyiciyle buluşacak İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı...

24 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı | Kağıt Ev Star'da

STAR TV 24 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan Star TV ardından sevilen program  Demet ve Alişan ile Sabah Sabah ile evlere şenlik yaratacak. Akşam ise Kağıt Ev yayınlanacak. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı...

24 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı | Kağıt Ev Star'da

24 MAYIS 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.20 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20.00 Kağıt Ev

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