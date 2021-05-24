24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'de
Güne, Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan TRT1 sevilen dizi Uyanış Büyük Selçuklu ile günü kapatacak İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 yayın akışı...
24 Mayıs 2021 Pazartesi 2021 TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? Gündüz kuşağında Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı olurken hemen ardından Türkan Hanım'ın Konağı izleyiciyle buluşacak. 20.00'da ise Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'de...
24 MAYIS 2021 TRT1 YAYIN AKIŞI
05.50 Vuslat
09.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10.15 Türkan Hanım'ın Konağı
12.00 Kalk Gidelim
14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17.00 Anneler
19.00 Ana Haber
20.00 Uyanış Büyük Selçuklu