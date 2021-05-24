24 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet Final bölümü ile FOX TV'deTeşkilat 12. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izleBakan Soylu'dan kritik hamle: Habertürk TV'de İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtlayacak!Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de24 Mayıs 1993 Bingöl Katliamı nedir? 33 Asker Olayı nedir? 24 Mayıs 1993 Bingöl Katliamı şehitleri isimleri nelerdir?24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'deHenüz 40 yaşındaydı, Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'dan acı haberTaksim'de yok artık dedirten görüntüler! Faslı turist gözaltına alınmamak için soyundu24 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 TV8'de
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'de

24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'de

Güne, Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan TRT1 sevilen dizi Uyanış Büyük Selçuklu ile günü kapatacak İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 yayın akışı...

24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'de

24 Mayıs 2021 Pazartesi 2021 TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? Gündüz kuşağında Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı olurken hemen ardından Türkan Hanım'ın Konağı izleyiciyle buluşacak. 20.00'da ise  Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'de... 

24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'de

24 MAYIS 2021 TRT1 YAYIN AKIŞI

05.50 Vuslat

09.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Kalk Gidelim

14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17.00 Anneler

19.00 Ana Haber

20.00 Uyanış Büyük Selçuklu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT