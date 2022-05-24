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24 Mayıs 2022 Salı hava durumu: Meteoroloji müjdeyi verdi! Beklenen geliyor!

"24 Mayıs 2022 Salı hava durumu" merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların ülkemiz genelinde artış göstereceğini, Karadeniz kıyılarında ise yağış olacağını duyurdu. İşte, 24 Mayıs 2022 Salı bugün hava nasıl? sorusunun yanıtı...

"24 Mayıs 2022 Salı bugün hava nasıl?" sorusunun yanıtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama dahilinde yanıt verdik. Ülke geneline beklenen sıcaklıkların gelmesi, ancak, Yağışların; Rize, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı bekleniyor. Haberimizde merak edilen günlük hava durumu tahminlerinin detaylarına yer verdik.

24 Mayıs 2022 Salı hava durumu: Meteoroloji müjdeyi verdi! Beklenen geliyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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