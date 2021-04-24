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24 Nisan 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı | Savaşçı 5. sezonuyla FOX'ta

24 Nisan 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışını haberimizde sizler için derledik. Gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" yayınlanırken akşam kuşağında Savaşçı 5. sezonuyla FOX'ta olacak. Detaylar haberimizde...

24 Nisan 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı | Savaşçı 5. sezonuyla FOX'ta

24 Nisan 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" yayınlanacak. Ardından "Kamera Arkası" ekranlara gelecek. Akşam kuşağında ise heyecanla beklenen dizi "Savaşçı" seyirci ile buluşacak. 

FOX TV 24 NİSAN 2021 YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Yasak Elma

16:00 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

24 Nisan 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı Savaşçı 5 sezonuyla FOX ta

SAVAŞÇI 101. BÖLÜM ÖZETİ  | SON BÖLÜM ÖZETİ

Albay Oktay Göktürk, suikast üzerine haber alır ve karargahı alarma geçirir. Albay Kopuz ve Yüzbaşı Bozkurt bu karara inanmaz ancak gelişen olaylar Oktay Göktürk’ün suçlu olduğu ihtimalini arttırır. Bu esnada Kopuz Albay yeni bir istihbarat almasıyla Kılıç Timi'ni harekete geçirir. Ancak operasyon sırasında Haydar Yüzbaşı'nın dikkatini çeken bir olay gelişir. 

(FOX TV)

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