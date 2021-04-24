24 Nisan 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı | Savaşçı 5. sezonuyla FOX'ta
24 Nisan 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışını haberimizde sizler için derledik. Gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" yayınlanırken akşam kuşağında Savaşçı 5. sezonuyla FOX'ta olacak. Detaylar haberimizde...
24 Nisan 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" yayınlanacak. Ardından "Kamera Arkası" ekranlara gelecek. Akşam kuşağında ise heyecanla beklenen dizi "Savaşçı" seyirci ile buluşacak.
FOX TV 24 NİSAN 2021 YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Yasak Elma
16:00 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
SAVAŞÇI 101. BÖLÜM ÖZETİ | SON BÖLÜM ÖZETİ
Albay Oktay Göktürk, suikast üzerine haber alır ve karargahı alarma geçirir. Albay Kopuz ve Yüzbaşı Bozkurt bu karara inanmaz ancak gelişen olaylar Oktay Göktürk’ün suçlu olduğu ihtimalini arttırır. Bu esnada Kopuz Albay yeni bir istihbarat almasıyla Kılıç Timi'ni harekete geçirir. Ancak operasyon sırasında Haydar Yüzbaşı'nın dikkatini çeken bir olay gelişir.
(FOX TV)