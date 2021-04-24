24 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| Recep İvedik bugün Kanal D'de

Kanal D 24 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi programlar var? Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında bugün "Arda'nın Ramazan Mutfağı" programı var. Ardından "Hekimoğlu" tekrarı ekranlara gelecek. Akşam kuşağında ise "Recep İvedik" seyircilerle buluşacak.

KANAL D 24 NİSAN 2021 YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 Hekimoğlu

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik

22:00 Recep İvedik (Tekrar)

RECEP İVEDİK ÖZETİ

Hikaye, bir adamın cüzdanını yere düşürmesi ile başlar. Cüzdanı yerden alıp kaçan hırsız ile Recep İvedik mücadele eder ve cüzdanı ondan almayı başarır. İvedik'in şimdiki amacı cüzdanı sahibine teslim etmektir ancak cüzdanın sahibi gözden kaybolmuştur.

Evinde televizyon izlerken cüzdanın sahibinin Antalya'da ünlü bir iş adamına ait olduğunu öğrenen İvedik yola koyulur. Cüzdanı sahibine teslim etmekte kararlıdır. Antalya'ya gitmeyi başaran İvedik, cüzdanı iş adamı Muhsin beye teslim eder. Ardından evine dönmeye hazırlanan İvedik'in planları, otobüsten çocukluk aşkı Sibel'in indiğini görmesiyle değişir.

(KANAL D)