24 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'da
24 Nisan 2021 Cumartesi Star TV yayın akışını haberimizde sizler için derledik. Gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" ekranlara gelirken akşam kuşağında İBO Show yeni bölümüyle Star'da olacak. İşte detaylar..
STAR TV 24 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Star TV'de gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" programı ekranlarda olacak. Ardından "Vahe ile Evdeki Mutluluk" programı yayınlanacak. Akşam kuşağında ise eğlence programı "İBO Show" seyirci karşısında olacak.
STAR TV 24 NİSAN 2021 YAYIN AKIŞI
09:15 Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kağıt Ev
17:00 En Güzel Bölüm
20:00 İBO Show
İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM?
Zekeriya Ünlü
(STAR TV)