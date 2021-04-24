24 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 24 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Star TV'de gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" programı ekranlarda olacak. Ardından "Vahe ile Evdeki Mutluluk" programı yayınlanacak. Akşam kuşağında ise eğlence programı "İBO Show" seyirci karşısında olacak.

STAR TV 24 NİSAN 2021 YAYIN AKIŞI

09:15 Cocomelon

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kağıt Ev

17:00 En Güzel Bölüm

20:00 İBO Show

İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM?

Zekeriya Ünlü

(STAR TV)