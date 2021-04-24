24 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de
24 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışını haberimizde sizler için derledik. TRT1 ekranlarında gündüz kuşağında "Acemi Anneler Stüdyo" programı yer almakta. Akşam kuşağında ise Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de olacak. İşte detaylar...
22 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? TRT1 ekranlarında bugün gündüz kuşağında "Acemi Anneler Stüdyo" programı yer almakta. Onun arkasından "Masumlar Apartmanı" dizisi yayınlanmakta. Akşam kuşağında ise "Gönül Dağı" yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. İşte 24 Nisan 2021 Perşembe TRT1 yayın akışı...
TRT1 24 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
05:30 Mesneviden Hikayeler
05:55 Böyle Bitmesin
08:35 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Yedi Numara
10:00 Tozkoparan İskender
11:30 Acemi Anneler Stüdyo
13:20 Masumlar Apartmanı
16:15 Maveraya Yolculuk
18:00 Ana Haber
20:30 Gönül Dağı
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ
Taner ve amcaoğulları, rehin tutuldukları yerden kurtulmanın yolunu arar. Diğer yandan Dilek ve amcaoğullarının ailesi telaşlanır. Vakit iyice daralmaktadır bu esnada Taner ve Dilek'in söz kesme merasimin yapılıp yapılmayacağı belli değildir. Fikret'in açtığı velayet davasının ilk mahkemesi yapılır. Sefer ve Zahide'nin beraber gittikleri mahkemede herkesi şaşırtan bir gelişme yaşanır.
(TRT1)