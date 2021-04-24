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  3. 24 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

24 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

24 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışını haberimizde sizler için derledik. TRT1 ekranlarında gündüz kuşağında "Acemi Anneler Stüdyo" programı yer almakta. Akşam kuşağında ise Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de olacak. İşte detaylar...

24 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

22 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? TRT1 ekranlarında bugün gündüz kuşağında "Acemi Anneler Stüdyo" programı yer almakta. Onun arkasından "Masumlar Apartmanı" dizisi yayınlanmakta. Akşam kuşağında ise "Gönül Dağı" yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. İşte 24 Nisan 2021 Perşembe TRT1 yayın akışı...

TRT1 24 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

05:30 Mesneviden Hikayeler

05:55 Böyle Bitmesin

08:35 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Yedi Numara

10:00 Tozkoparan İskender

11:30 Acemi Anneler Stüdyo

13:20 Masumlar Apartmanı

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00 Ana Haber

20:30 Gönül Dağı

24 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1 de

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve amcaoğulları, rehin tutuldukları yerden kurtulmanın yolunu arar. Diğer yandan Dilek ve amcaoğullarının ailesi telaşlanır. Vakit iyice daralmaktadır bu esnada Taner ve Dilek'in söz kesme merasimin yapılıp yapılmayacağı belli değildir. Fikret'in açtığı velayet davasının ilk mahkemesi yapılır. Sefer ve Zahide'nin beraber gittikleri mahkemede herkesi şaşırtan bir gelişme yaşanır. 

(TRT1)
 

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