24 Nisan 2021 Cumartesi yayın Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

22 Nisan 2021 Perşembe yayın Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında bugün "Cumartesi Sürprizi" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" ekranlarsa olacak. Peki Show TV ekranlarında başka hangi programlar var? İşte 24 Nisan 2021 Perşembe yayın Show TV yayın akışı...

SHOW TV 24 NİSAN CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06:15 Alev Alev

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Beyoğlu Güzeli

14:15 Tarkan Altın Madalyon

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey ile Yıldız bebeklerini sonunda kucağına almıştır. Yıldız'ın da sağlık açısından sorunları kalmamıştır. Yorgun aşıklar tüm zorlukların üstesinden gelmiş ve yeni günler için temiz bir sayfa açmıştır. Artık amaçları küsleri birleştirmek ve mutlu mesut yaşamaktır. Tek korkusu mutluluğunun bozulmasıdır.