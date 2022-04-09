24 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
24 Nisan 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 24 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...
Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 24 Nisan 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda "24 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...
24 NİSAN 2022 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR SÜPER LİG, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI
24 Nisan 2022 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
13:30
Boluspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
13:30
Keçiörengücü - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
13:30
Salernitana - Fiorentina
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
13:30
Lech Poznan - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
14:00
Rennes - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
14:00
Beşiktaş - Fomget Gençlik
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Beşiktaş Youtube
14:00
Urawa - Daegu
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
14:00
Skövde - Norrby
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Rubin Kazan - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Khimki - Krylya Sovetov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:30
Erzgebirge Aue - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
14:30
Nürnberg - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
14:30
Paderborn - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
14:30
Club Brugge - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
15:00
Bodrumspor - İnegölspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Bayburt GÖİ - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Sarı Duvar Taraftar Derneği Youtube
15:00
Serik Bld. - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Şanlıurfaspor - Uşakspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Pazarspor - Akhisarspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Eskişehirspor - Nazilli Bld.
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir
15:00
Elazığspor - Arnavutköy Bld.
TFF 3. Lig
Yayın Yok
15:00
Karşıyaka - Fethiyespor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
15:00
Nordsjaelland - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Aalborg - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Alcorcon - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
15:00
Yeşilyurt Bld. - Yomraspor
TFF 3. Lig
Malatya ER TV
15:00
Kömürspor - 24 Erzincanspor
TFF 2. Lig
Elmas 67 TV
15:00
68 Aksaray Bld. - Iğdırspor
TFF 3. Lig
Kanal 68
15:00
Bitexen Düzcespor - Y.Altındağ Bld.
TFF 3. Lig
Oxijen TV
15:00
Amedspor - Isparta Davraz
TFF 2. Lig
TRT Kürdi
15:00
Vanspor - Hekimoğlu
TFF 2. Lig
Vanspor TV Youtube
15:00
Çorum FK - Niğde Bld.
TFF 2. Lig
Çorum Time Facebook
15:00
Somaspor - Ankaraspor
TFF 2. Lig
Siyah İnciler Facebook
15:00
Sarıyer - Adıyamanspor
TFF 2. Lig
Sarıyer Youtube
15:00
Sivas Bld. - Diyarbekirspor
TFF 2. Lig
Sarı Duvar Taraftar Derneği Youtube
15:00
Nevşehir Bld. - Yıldırımspor
TFF 3. Lig
Nevşehir Belediyespor Youtube
15:00
Erbaaspor - Batman Petrol
TFF 3. Lig
Erbaa Spor Facebook
15:00
İçel İY - Karaköprü Bld.
TFF 3. Lig
İçel İdman Yurdu Youtube
15:15
St.Gallen - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
15:30
Feyenoord - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Groningen - Heracles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
A.Klagenfurt - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
15:30
Salzburg - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
16:00
Kocaelispor - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
Brighton - Southampton
İngiltere Premier Lig
Yayın Yok
16:00
Burnley - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
16:00
Chelsea - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
16:00
Y.Malatyaspor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
M.Başakşehir - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Clermont - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Metz - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Nantes - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
16:00
Nice - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
16:00
Bologna - Udinese
İtalya Serie A
Bilyoner TV
16:00
Empoli - Napoli
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV
16:00
Rakow Czestochowa - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:00
AIK Stockholm - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Varbergs - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Brage - Brommapojkarna
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
AC Horsens - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Bravo - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Raufoss - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Stjordals Blink - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Bravo - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:30
Bochum - Augsburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
16:30
Ross Country - Celtic
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
16:30
Rostov - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
16:30
Qabala - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:00
Johor Darul - Kawasaki Frontale
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart
17:00
Lion City - Shandong Luneng
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
17:00
KAA Gent - Genk
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
17:00
Kopenhag - Randers
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Dundee United - Hearts
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Ceske Budejovice - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Sigma Olomouc - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Viktoria Plzen - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:15
Mirandes - Valladolid
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
17:15
Ibiza - Las Palmas
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
17:30
Suduva - Jonava
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:30
Basel - Luzern
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:30
Grasshoppers - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:45
Fortuna Sittard - G.A. Eagles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
18:00
Lyon - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final
DAZN Youtube
18:00
Slaven Belupo - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Spartak Trnava - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
Rapid Wien - Sturm Graz
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:05
Lille - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
18:30
Liverpool - Everton
İngiltere Premier Lig
İçtimai TV, S Sport, S Sport Plus
18:30
Hertha Berlin - Stuttgart
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
18:30
Pogon Szczecin - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Helsingborg - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Mariehamn - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Genoa - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
19:00
Aarhus - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
FC Carlos Stein - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Kristiansund - Ham Kam
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Lilleström - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Tromsö - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Valerenga - Jerv
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Viking - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sebail - Neftçi Bakü
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
19:30
St.Gilloise - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
19:30
CSKA Moskova - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:30
Lugo - Leganes
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
19:30
Real Zaragoza - Burgos
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
19:30
Universidad Catolica - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
20:00
Estoril - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
20:00
Miami FC - Atlanta United
MLS
Bilyoner TV
20:00
Toluca - Atlas
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
20:00
Hradec Kralove - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:05
ND Gorica - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Balıkesirspor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:30
İstanbulspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın
TRT Spor, Bein Sports Max 2
20:30
Altay - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Antalyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:30
San Martin - Huancayo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
20:30
Dunajska Streda - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:00
Rosenborg - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:15
Koper - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:15
Koper - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:45
Reims - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
21:45
Lazio - Milan
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:00
Barcelona - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Santos - America Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Nautico - Operario
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Tondela - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:30
Orlando City - NY Red Bulls
MLS
Bilyoner TV
23:00
Loudoun United - Birmingham Legion
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
23:00
ADT Tarma - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
23:30
U. Deportes - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV