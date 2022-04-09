24 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı 24 Nisan 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 24 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...

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Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 24 Nisan 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda "24 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde... 24 NİSAN 2022 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR SÜPER LİG, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI 24 Nisan 2022 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13:30

Boluspor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1 13:30

Keçiörengücü - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports Max 2 13:30

Salernitana - Fiorentina

İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV 13:30

Lech Poznan - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV 14:00

Rennes - Lorient

Fransa Ligue 1 Bein Sports 4, Bilyoner TV 14:00

Beşiktaş - Fomget Gençlik

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Beşiktaş Youtube 14:00

Urawa - Daegu

AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 2 14:00

Skövde - Norrby

İsveç Superettan Bilyoner TV 14:00

Rubin Kazan - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig Bilyoner TV 14:00

Khimki - Krylya Sovetov

Rusya Premier Lig Bilyoner TV 14:30

Erzgebirge Aue - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV 14:30

Nürnberg - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV 14:30

Paderborn - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV 14:30

Club Brugge - Antwerp

Belçika Pro League Tivibu Spor, Bilyoner TV 15:00

Bodrumspor - İnegölspor

TFF 2. Lig Yayın Yok 15:00

Bayburt GÖİ - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig Sarı Duvar Taraftar Derneği Youtube 15:00

Serik Bld. - Sakaryaspor

TFF 2. Lig Yayın Yok 15:00

Şanlıurfaspor - Uşakspor

TFF 2. Lig Yayın Yok 15:00

Pazarspor - Akhisarspor

TFF 2. Lig Yayın Yok 15:00

Eskişehirspor - Nazilli Bld.

TFF 2. Lig Es TV Eskişehir 15:00

Elazığspor - Arnavutköy Bld.

TFF 3. Lig Yayın Yok 15:00

Karşıyaka - Fethiyespor

TFF 3. Lig Yayın Yok 15:00

Nordsjaelland - Viborg

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 15:00

Aalborg - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 15:00

Alcorcon - Real Oviedo

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 15:00

Yeşilyurt Bld. - Yomraspor

TFF 3. Lig Malatya ER TV 15:00

Kömürspor - 24 Erzincanspor

TFF 2. Lig Elmas 67 TV 15:00

68 Aksaray Bld. - Iğdırspor

TFF 3. Lig Kanal 68 15:00

Bitexen Düzcespor - Y.Altındağ Bld.

TFF 3. Lig Oxijen TV 15:00

Amedspor - Isparta Davraz

TFF 2. Lig TRT Kürdi 15:00

Vanspor - Hekimoğlu

TFF 2. Lig Vanspor TV Youtube 15:00

Çorum FK - Niğde Bld.

TFF 2. Lig Çorum Time Facebook 15:00

Somaspor - Ankaraspor

TFF 2. Lig Siyah İnciler Facebook 15:00

Sarıyer - Adıyamanspor

TFF 2. Lig Sarıyer Youtube 15:00

Sivas Bld. - Diyarbekirspor

TFF 2. Lig Sarı Duvar Taraftar Derneği Youtube 15:00

Nevşehir Bld. - Yıldırımspor

TFF 3. Lig Nevşehir Belediyespor Youtube 15:00

Erbaaspor - Batman Petrol

TFF 3. Lig Erbaa Spor Facebook 15:00

İçel İY - Karaköprü Bld.

TFF 3. Lig İçel İdman Yurdu Youtube 15:15

St.Gallen - Lugano

İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV 15:30

Feyenoord - Utrecht

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 15:30

Groningen - Heracles

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 15:30

A.Klagenfurt - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga Bilyoner TV 15:30

Salzburg - Austria Vienna

Avusturya Bundesliga Bilyoner TV 16:00

Kocaelispor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1 16:00

Brighton - Southampton

İngiltere Premier Lig Yayın Yok 16:00

Burnley - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig S Sport Plus 16:00

Chelsea - West Ham

İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus 16:00

Y.Malatyaspor - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 16:00

M.Başakşehir - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2 16:00

Clermont - Angers

Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 16:00

Metz - Brest

Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 16:00

Nantes - Bordeaux

Fransa Ligue 1 Bein Sports 4, Bilyoner TV 16:00

Nice - Troyes

Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2, Bilyoner TV 16:00

Bologna - Udinese

İtalya Serie A Bilyoner TV 16:00

Empoli - Napoli

İtalya Serie A S Sport Plus, Bilyoner TV 16:00

Rakow Czestochowa - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV 16:00

AIK Stockholm - Djurgarden

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 16:00

Varbergs - Mjallby

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 16:00

Brage - Brommapojkarna

İsveç Superettan Bilyoner TV 16:00

AC Horsens - Nykobing

Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV 16:00

Bravo - Domzale

Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV 16:00

Raufoss - Grorud

Norveç 1. Ligi Bilyoner TV 16:00

Stjordals Blink - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi Bilyoner TV 16:00

Bravo - Domzale

Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV 16:30

Bochum - Augsburg

Almanya Bundesliga Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV 16:30

Ross Country - Celtic

İskoçya Premier Lig Bilyoner TV 16:30

Rostov - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig Bilyoner TV 16:30

Qabala - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 17:00

Johor Darul - Kawasaki Frontale

AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD, Spor Smart 17:00

Lion City - Shandong Luneng

AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 2 17:00

KAA Gent - Genk

Belçika Pro League Tivibu Spor 4, Bilyoner TV 17:00

Kopenhag - Randers

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 17:00

Dundee United - Hearts

İskoçya Premier Lig Bilyoner TV 17:00

Ceske Budejovice - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 17:00

Sigma Olomouc - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 17:00

Viktoria Plzen - Slovacko

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 17:15

Mirandes - Valladolid

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 17:15

Ibiza - Las Palmas

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 17:30

Suduva - Jonava

Litvanya A Lyga Bilyoner TV 17:30

Basel - Luzern

İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV 17:30

Grasshoppers - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV 17:45

Fortuna Sittard - G.A. Eagles

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 18:00

Lyon - PSG

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final DAZN Youtube 18:00

Slaven Belupo - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV 18:00

Spartak Trnava - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV 18:00

Rapid Wien - Sturm Graz

Avusturya Bundesliga Bilyoner TV 18:05

Lille - Strasbourg

Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV 18:30

Liverpool - Everton

İngiltere Premier Lig İçtimai TV, S Sport, S Sport Plus 18:30

Hertha Berlin - Stuttgart

Almanya Bundesliga Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV 18:30

Pogon Szczecin - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV 18:30

Helsingborg - Hacken

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 18:30

Mariehamn - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV 19:00

Genoa - Cagliari

İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV 19:00

Aarhus - Odense

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 19:00

FC Carlos Stein - Cajamarca

Peru Primera-Apertura Bilyoner TV 19:00

Kristiansund - Ham Kam

Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV 19:00

Lilleström - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV 19:00

Tromsö - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV 19:00

Valerenga - Jerv

Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV 19:00

Viking - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV 19:00

Sebail - Neftçi Bakü

Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 19:30

St.Gilloise - Anderlecht

Belçika Pro League Tivibu Spor 4, Bilyoner TV 19:30

CSKA Moskova - Dinamo Moskova

Rusya Premier Lig Bilyoner TV 19:30

Lugo - Leganes

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 19:30

Real Zaragoza - Burgos

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 19:30

Universidad Catolica - Colo Colo

Şili Primera Ligi Bilyoner TV 20:00

Estoril - Belenenses

Portekiz Liga NOS Bilyoner TV 20:00

Miami FC - Atlanta United

MLS Bilyoner TV 20:00

Toluca - Atlas

Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV 20:00

Hradec Kralove - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 20:05

ND Gorica - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV 20:30

Balıkesirspor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın TRT Spor, Bein Sports Max 1 20:30

İstanbulspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın TRT Spor, Bein Sports Max 2 20:30

Altay - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 20:30

Antalyaspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2 20:30

San Martin - Huancayo

Peru Primera-Apertura Bilyoner TV 20:30

Dunajska Streda - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV 21:00

Rosenborg - Molde

Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV 21:15

Koper - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV 21:15

Koper - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV 21:45

Reims - Marsilya

Fransa Ligue 1 Bein Sports 3, Bilyoner TV 21:45

Lazio - Milan

İtalya Serie A CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV 22:00

Barcelona - Rayo Vallecano

İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV 22:00

Santos - America Mineiro

Brezilya Serie A Bilyoner TV 22:00

Nautico - Operario

Brezilya Serie B Bilyoner TV 22:30

Tondela - Guimaraes

Portekiz Liga NOS Bilyoner TV 22:30

Orlando City - NY Red Bulls

MLS Bilyoner TV 23:00

Loudoun United - Birmingham Legion

ABD USL Championship USL Championship Youtube 23:00

ADT Tarma - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura Bilyoner TV 23:30

U. Deportes - Sport Boys

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