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  3. 24 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

24 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

24 Nisan 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 24 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...

24 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 24 Nisan 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda  "24 Nisan 2022  Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...

24 NİSAN 2022  PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR SÜPER LİG, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI

24 Nisan 2022 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


13:30
Boluspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

13:30
Keçiörengücü - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

13:30
Salernitana - Fiorentina
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

13:30
Lech Poznan - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

14:00
Rennes - Lorient
Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

14:00
Beşiktaş - Fomget Gençlik
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Beşiktaş Youtube

14:00
Urawa - Daegu
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

14:00
Skövde - Norrby
İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00
Rubin Kazan - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00
Khimki - Krylya Sovetov
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:30
Erzgebirge Aue - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

14:30
Nürnberg - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:30
Paderborn - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

14:30
Club Brugge - Antwerp
Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV

15:00
Bodrumspor - İnegölspor
TFF 2. Lig

 Yayın Yok

15:00
Bayburt GÖİ - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig

Sarı Duvar Taraftar Derneği Youtube

15:00
Serik Bld. - Sakaryaspor
TFF 2. Lig

 Yayın Yok

15:00
Şanlıurfaspor - Uşakspor
TFF 2. Lig

 Yayın Yok

15:00
Pazarspor - Akhisarspor
TFF 2. Lig

 Yayın Yok

15:00
Eskişehirspor - Nazilli Bld.
TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir

15:00
Elazığspor - Arnavutköy Bld.
TFF 3. Lig

 Yayın Yok

15:00
Karşıyaka - Fethiyespor
TFF 3. Lig

 Yayın Yok

15:00
Nordsjaelland - Viborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00
Aalborg - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00
Alcorcon - Real Oviedo
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

15:00
Yeşilyurt Bld. - Yomraspor
TFF 3. Lig

Malatya ER TV

15:00
Kömürspor - 24 Erzincanspor
TFF 2. Lig

Elmas 67 TV

15:00
68 Aksaray Bld. - Iğdırspor
TFF 3. Lig

Kanal 68

15:00
Bitexen Düzcespor - Y.Altındağ Bld.
TFF 3. Lig

Oxijen TV

15:00
Amedspor - Isparta Davraz
TFF 2. Lig

TRT Kürdi

15:00
Vanspor - Hekimoğlu
TFF 2. Lig

Vanspor TV Youtube

15:00
Çorum FK - Niğde Bld.
TFF 2. Lig

Çorum Time Facebook

15:00
Somaspor - Ankaraspor
TFF 2. Lig

Siyah İnciler Facebook

15:00
Sarıyer - Adıyamanspor
TFF 2. Lig

Sarıyer Youtube

15:00
Sivas Bld. - Diyarbekirspor
TFF 2. Lig

Sarı Duvar Taraftar Derneği Youtube

15:00
Nevşehir Bld. - Yıldırımspor
TFF 3. Lig

Nevşehir Belediyespor Youtube

15:00
Erbaaspor - Batman Petrol
TFF 3. Lig

Erbaa Spor Facebook

15:00
İçel İY - Karaköprü Bld.
TFF 3. Lig

 İçel İdman Yurdu Youtube

15:15
St.Gallen - Lugano
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

15:30
Feyenoord - Utrecht
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30
Groningen - Heracles
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30
A.Klagenfurt - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

15:30
Salzburg - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

16:00
Kocaelispor - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00
Brighton - Southampton
İngiltere Premier Lig

Yayın Yok

16:00
Burnley - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

16:00
Chelsea - West Ham
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

16:00
Y.Malatyaspor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00
M.Başakşehir - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00
Clermont - Angers
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00
Metz - Brest
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00
Nantes - Bordeaux
Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:00
Nice - Troyes
Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

16:00
Bologna - Udinese
İtalya Serie A

Bilyoner TV

16:00
Empoli - Napoli
İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

16:00
Rakow Czestochowa - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:00
AIK Stockholm - Djurgarden
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Varbergs - Mjallby
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Brage - Brommapojkarna
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
AC Horsens - Nykobing
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Bravo - Domzale
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Raufoss - Grorud
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Stjordals Blink - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Bravo - Domzale
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:30
Bochum - Augsburg
Almanya Bundesliga

 Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:30
Ross Country - Celtic
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30
Rostov - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30
Qabala - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

17:00
Johor Darul - Kawasaki Frontale
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

17:00
Lion City - Shandong Luneng
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:00
KAA Gent - Genk
Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

17:00
Kopenhag - Randers
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00
Dundee United - Hearts
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
Ceske Budejovice - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Sigma Olomouc - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Viktoria Plzen - Slovacko
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:15
Mirandes - Valladolid
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:15
Ibiza - Las Palmas
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:30
Suduva - Jonava
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:30
Basel - Luzern
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:30
Grasshoppers - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:45
Fortuna Sittard - G.A. Eagles
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

18:00
Lyon - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final

DAZN Youtube

18:00
Slaven Belupo - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00
Spartak Trnava - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00
Rapid Wien - Sturm Graz
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:05
Lille - Strasbourg
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:30
Liverpool - Everton
İngiltere Premier Lig

İçtimai TV, S Sport, S Sport Plus

18:30
Hertha Berlin - Stuttgart
Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:30
Pogon Szczecin - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30
Helsingborg - Hacken
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30
Mariehamn - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:00
Genoa - Cagliari
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

19:00
Aarhus - Odense
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00
FC Carlos Stein - Cajamarca
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00
Kristiansund - Ham Kam
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Lilleström - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Tromsö - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Valerenga - Jerv
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Viking - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sebail - Neftçi Bakü
Azerbaycan Premier Ligi

 CBC Sport

19:30
St.Gilloise - Anderlecht
Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

19:30
CSKA Moskova - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:30
Lugo - Leganes
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:30
Real Zaragoza - Burgos
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:30
Universidad Catolica - Colo Colo
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

20:00
Estoril - Belenenses
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:00
Miami FC - Atlanta United
MLS

Bilyoner TV

20:00
Toluca - Atlas
Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

20:00
Hradec Kralove - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:05
ND Gorica - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Balıkesirspor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:30
İstanbulspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig Dönüşümlü Yayın

TRT Spor, Bein Sports Max 2

20:30
Altay - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30
Antalyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:30
San Martin - Huancayo
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

20:30
Dunajska Streda - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

21:00
Rosenborg - Molde
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:15
Koper - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:15
Koper - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:45
Reims - Marsilya
Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:45
Lazio - Milan
İtalya Serie A

 CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:00
Barcelona - Rayo Vallecano
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Santos - America Mineiro
Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:00
Nautico - Operario
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30
Tondela - Guimaraes
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:30
Orlando City - NY Red Bulls
MLS

Bilyoner TV

23:00
Loudoun United - Birmingham Legion
ABD USL Championship

USL Championship Youtube

23:00
ADT Tarma - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:30
U. Deportes - Sport Boys
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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