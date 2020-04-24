24 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

FUTBOLDA ÖNEMLİ TOPLANTI

14.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları videokonferans yöntemiyle toplantı yapacak. Toplantıda, koronavirüs salgını nedeniyle 1 ayı aşkın süredir oynanamayan Süper Lig'in son durumunun değerlendirileceği öğrenildi. Toplantının ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI İPTAL EDİLDİ

Fransa'nın başkenti Paris'te 25-30 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Avrupa Atletizm Şampiyonası, devam eden KOVID-19 salgınının oluşturduğu tehdit göz önüne alınarak iptal edildi.

Kaynak: DHA