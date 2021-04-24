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24 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli'de 24 Nisan'da yaşanacak su kesintileriyle ilgili illerin su idare bölümlerinden kesinti listeleri yayımlandı. 24 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığıyla aratılan bu konuyu biz de haberimizde derledik.

24 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

24 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günde internette çokça bakılanlar arasına girdi. Biz de vatandaşlar tarafından sıkça aratılan bu konuyu haberimizde yer verdik.

24 NİSAN CUMARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

 
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.04.2021 08:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

24 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

24 NİSAN CUMARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 24.04.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.04.2021 13:00:00

Detay: Mamak ilçesi Kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q 1400 lük Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı sebebiyle 24.04.2021 günü saat 13.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Kutlu mahallesi'nin kotları ile Dereboyu caddesi ve çevresi

24 NİSAN CUMARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

ALİAĞA - UZUNHASANLAR    

24.04.2021 saat 08:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.    

Şebeke Yenileme/Döşeme    

İLETİM HATTI YENİLEME SEBEBİYLE UZUNHASANLAR KÖYÜNE SU VERLEMİYOR

MENDERES - ORTA    

24.04.2021 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

1096 SOKAK VE CEVRESİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR.

TİRE - YENİ    

24.04.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ANABORU ARIZASI NEDENIYLE KESINTI YAPILMISTIR

TORBALI - MURATBEY, CUMHURİYET    

24.04.2021 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

24 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

24 NİSAN CUMARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 24 Nisan Cumartesi günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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