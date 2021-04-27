24 Nisan Su Kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça bakılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

24 NİSAN SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.04.2021 08:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kuzguncuk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.04.2021 08:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2021 tarihinde saat 9:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

24 NİSAN SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 24 Nisan Salı günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

24 NİSAN SALI İZSU SU KESİNTİSİ

DİKİLİ - ESENTEPE, SALİMBEY

27.04.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

16 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı 28 sokak civarı, 48 sokak civarı ve çarşı hattının bazı kesimlerinde su kesintisi yaşanacaktır.

URLA - İÇMELER

27.04.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

1048 SOKAK VE ÇEVRESİ

24 NİSAN SALI İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 24 Nisan Salı günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.