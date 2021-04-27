Azmederek kanseri yendi! 1,5 yılda 2 kez kanserden kurtulduTam kapanma markete gitmek yasak mı? Tam kapanma market çalışma saatleri 2021Adana'da polis tüm evleri dolaştı: "Maske cezası" dolandırıcılığına karşı uyardı!Son dakika | Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitifŞanlıurfa buz sezonunu açtı: Günde 5 ton satılıyor!Arkadaş buluşması kanlı bitti! Kazayla arkadaşını öldüren zanlı tutuklandıTam kapanmadan muaf kişiler 2021 | Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler listesiRamazan ayından etkilenen Alman vatandaşı Müslüman oldu!Aydın'da trafik kazası: Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralıElbistan’da usulsüz keklik avlayan 2 kişi yakalandı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. 24 Nisan Su Kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

24 Nisan Su Kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

24 Nisan'da İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli'de yaşanacak su kesintilerinin listesi açıklandı. 24 Nisan Su Kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları ile internette vatandaşlar tarafından sıkça aratılan bu konuyu biz de haberimizde derledik.

24 Nisan Su Kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

24 Nisan Su Kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça bakılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

24 NİSAN SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

 
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.04.2021 08:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Kuzguncuk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.04.2021 08:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2021 tarihinde saat 9:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

24 Nisan Su Kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

24 NİSAN SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 24 Nisan Salı günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

24 NİSAN SALI İZSU SU KESİNTİSİ

DİKİLİ - ESENTEPE, SALİMBEY    

27.04.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

16 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı 28 sokak civarı, 48 sokak civarı ve çarşı hattının bazı kesimlerinde su kesintisi yaşanacaktır.

URLA - İÇMELER    

27.04.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

1048 SOKAK VE ÇEVRESİ

7 Nisan su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

24 NİSAN SALI İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 24 Nisan Salı günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT