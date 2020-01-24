24 Ocak 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 24 Ocak 2020 Tarihli ve 31018 sayısı yayımlandı mı? sorusu internette araştırılıyor. İşte 24 Ocak tarihli Resmi Gazete kararları...
24 Ocak 2020 Tarihli ve 31018 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarih, Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/6802 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/13099 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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