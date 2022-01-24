24 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 24 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 24 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
10:00Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
11:00Felsefe Söyleşileri
12:00Hayat Sanat - Kolaj
12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
13:00İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00Yabancı Sinema : Güneş İmparatorluğu ( Empire of the Sun )
16:30Kelimeler ve Şeyler
17:30İzler Suretler
17:45Geleneksel Kıyafetler
18:00Hayat Sanat
18:30Bizim Resmimiz
19:00Evliya Çelebi
19:45Fotoğraflar
20:00İstanbul, Müzik ve Tarih
20:45Yeryüzleri
21:00Düşüncenin Seyir Defteri
22:00Yabancı Sinema: 39 Basamak (The 39 Steps)
23:45Bizim Resmimiz