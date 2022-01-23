24 Ocak motokuryeler çalışıyor mu? Getir, Yemeksepeti, Hepsiexpress kuryeleri hizmet veriyor mu?Valilikten motokurye açıklaması! Bir sonraki açıklamaya kadar yasak!İstanbul Ankara yolu ne zaman açılır? TEM ve Devlet yolu açılma tarihiMobilya Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPremier Lig'de Londra derbisinin galibi Chelsea oldu.İstanbul- Ankara TEM ve Devlet Yolu, tüm araç geçişlerine kapatıldıSüper Loto sonuçları 23 Ocak 2022 Pazar | 23.01.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı23 Ocak 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 23.01.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıSpor Toto Süper Lig: Galatasaray 1 – 2 Trabzonspor maçı canlı izle | Maç sonucu, özetiModa ve Tekstil Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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24 Ocak motokuryeler çalışıyor mu? Getir, Yemeksepeti, Hepsiexpress kuryeleri hizmet veriyor mu?

Valilikten gelen motokurye açıklamasının ardından birçok kişi Getir, Yemeksepeti, Hepsiexpress kuryeleri hizmet veriyor mu? diye araştırıyorlar. Peki, 24 Ocak motokuryeler çalışıyor mu? İşte detaylar...

24 Ocak motokuryeler çalışıyor mu? Getir, Yemeksepeti, Hepsiexpress kuryeleri hizmet veriyor mu?

İstanbul'da belki de son yıllardaki en büyük kar yağışı görülüyor. Öyle ki kar yağışından ötürü İstanbul Ankara arası ulaşıma kapandı. Bu gelişmenin ardından İstanbul Valiliği de kentte motokuryelerin trafiğe çıkmasını bir sonraki açıklamaya kadar yasakladı. Bu bağlamda, 24 Ocak motokuryeler çalışıyor mu? Getir, Yemeksepeti, Hepsiexpress kuryeleri hizmet veriyor mu? Detaylar haberimizde..

24 Ocak motokuryeler çalışıyor mu? Getir, Yemeksepeti, Hepsiexpress kuryeleri hizmet veriyor mu?

24 OCAK MOTOKURYELER ÇALIŞIYOR MU?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla İstanbul Valiliği bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmasını yasakladı. Motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacak. Yasak şu an için 24 Ocak tarihi için geçerli olacak. Ancak ne zaman sonlanacağı belli değil

24 Ocak motokuryeler çalışıyor mu? Getir, Yemeksepeti, Hepsiexpress kuryeleri hizmet veriyor mu?

GETİR, YEMEKSEPETİ, HEPSİEXPRESS KURYELERİ HİZMET VERİYOR MU?

Belirtilen yasak dolayısıyla Getir, Yemeksepeti ve Hepsiexpress motokuryelerini kullanamayacaklar. Firmalar farklı türde araçlarıyla teslimat yapma imkanına sahipler.

24 Ocak motokuryeler çalışıyor mu? Getir, Yemeksepeti, Hepsiexpress kuryeleri hizmet veriyor mu?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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