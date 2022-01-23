İstanbul'da belki de son yıllardaki en büyük kar yağışı görülüyor. Öyle ki kar yağışından ötürü İstanbul Ankara arası ulaşıma kapandı. Bu gelişmenin ardından İstanbul Valiliği de kentte motokuryelerin trafiğe çıkmasını bir sonraki açıklamaya kadar yasakladı. Bu bağlamda, 24 Ocak motokuryeler çalışıyor mu? Getir, Yemeksepeti, Hepsiexpress kuryeleri hizmet veriyor mu? Detaylar haberimizde..

24 OCAK MOTOKURYELER ÇALIŞIYOR MU?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla İstanbul Valiliği bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmasını yasakladı. Motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacak. Yasak şu an için 24 Ocak tarihi için geçerli olacak. Ancak ne zaman sonlanacağı belli değil

GETİR, YEMEKSEPETİ, HEPSİEXPRESS KURYELERİ HİZMET VERİYOR MU?

Belirtilen yasak dolayısıyla Getir, Yemeksepeti ve Hepsiexpress motokuryelerini kullanamayacaklar. Firmalar farklı türde araçlarıyla teslimat yapma imkanına sahipler.