24 Ocak Pazar su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İZSU - İSU - İSKİ

24 Ocak Pazar günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgilieri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde paylaşıldı. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik İşte 24 Ocak Pazar su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

24 OCAK PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ

24 Ocak Pazar tarihinde İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

24 OCAK PAZAR ASKİ SU KESİNTİSİ

POLATLI Arıza Tarihi: 24.01.2021 08:25:00

Tamir Tarihi: 24.01.2021 12:05:00

Detay: POLATLI ZAFER MAHALLESİ BİLEN SOKAKTA MEYDANA GELEN SU PATLAGINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ

ÇAMLIDERE Arıza Tarihi: 23.01.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 24.01.2021 00:00:00

Detay: ÇAMLIDERE İLÇE MERKEZİNİ BESLEYEN BEŞBEYLER TERFİİ MERKEZİNDEKİ ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE ÜST KOTLARDA SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: BEYLER MAHALLESİ, YAYALAR MAHALLESİ, YAHYALAR MAHALLESİ, ÖMERAĞA MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, KÖRLER MAHALLESİ, ORTA MAHALLESİ

MAMAK Arıza Tarihi: 24.01.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 24.01.2021 12:00:00

Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi Kazım karabekir caddesi içinde Q110 hdpe boru içmesuyu şebeke hattında oluşan arızasından dolayı 12.00a kadar su verilemeyecektir

Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi nin üst kotları

24 OCAK PAZAR İZSU SU KESİNTİSİ

KINIK ÇİFTLİKKÖY

21.01.2021 saat 16:40 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ İÇME SUYU SONDAJ KUYUSU SU BİTİRDİGİNDEN MAHALLE GENELİNDE SU KESİNTİSİ BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR

24 OCAK PAZAR İSU SU KESİNTİSİ

24 Ocak Pazar tarihinde Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.