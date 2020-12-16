24 saat koronavirüs nöbeti tutan sağlık çalışanlarına reva görülen yemek yürekleri sızlattı!

CHP’nin eski Manisa Milletvekili Doktor Tur Yıldız Biçer tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım yürekleri sızlattı. 24 saat nöbet tutan PCR testleri görevlilerine verilen öğünün fotoğrafı doluğu iddia edilen görselde, sağlıkçılara birkaç dilim domates, lavaş, iki dilim peynir ve ayrandan oluşan yemeğin verildiği görüldü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İKİ DİLİM PEYNİR, BİR PORTAKAL

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında sağlık çalışanları ilk günden beri en ön safta, canlarını ortaya koyarak çalışmaya devam ediyor. Koronavirüse yakalanma riski hepimizden yüksek olan sağlık çalışanlarının ölüm haberleri her gün katlanarak artarken sağlıkta şiddet de sektörde yaşanan problemlerin en başında geliyor. Tüm bunların yanı sıra, Manisa Halk Sağlığı Laboratuvarında virüsle yüz yüze gelen test görevlilerine verildiği iddia edilen yemek, sosyal medyanın gündemine taşındı.

Manisa Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda Covid-19 tanısı için kullanılan PCR testini yapmak üzere 24 saat boyunca nöbet tutan sağlık personeline 24 saat boyunca gelen tek yemek… Tweet bu kadar… pic.twitter.com/O1nQe0qqVV — Dr. Tur Yıldız Biçer (@turyildizbicer) December 15, 2020

CHP Manisa eski Milletvekili Doktor Tur Yıldız Biçer, Twitter hesabından yaptığı gönderisinde 24 saat görev yapan PCR testi yapan bölümdeki sağlıkçılara birkaç dilim domates, lavaş, iki dilim peynir ve ayrandan oluşan yemeğin verildiğini paylaştı. Biçer tarafından yapılan paylaşımda, "Manisa Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda Covid-19 tanısı için kullanılan PCR testini yapmak üzere 24 saat boyunca nöbet tutan sağlık personeline 24 saat boyunca gelen tek yemek… Tweet bu kadar…" ifadelerine yer verildi.