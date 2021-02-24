24 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Haftanın ortalarına gelindiğinde tekrardan düşme eğilimi görülen altın fiyatlarının bugünkü durumunu merak edenler, 24 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorularıyla internette aratmalarını sürdürüyor. İşte kurlarla ilgili detaylar...

1 15 ALTIN FİYATLARI NE KADAR? Piyasaların sabah saatlerinde açılmasıyla altına yatırım yapan vatandaşlar, piyasadaki kur değişimlerini araştırmaya başladı. Biz de haberimizde 24 Şubat Çarşamba gününe ait altın kurlarını derledik.