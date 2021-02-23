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24 Şubat Çarşamba su kesintisi | İstanbul, Ankara, İzmir su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

24 Şubat Çarşamba günü metropol kentlerde yaşanacak planlı su kesintisi bilgileri, Su ve Kanalizasyon İdareliklerince yürütülen resmi web sitelerinde, günlük olarak paylaşılıyor. Biz de haberimizde 24 Şubat Çarşamba günü İzmir, İstanbul ve Ankara'da yaşanacak su kesintilerine yer verik. İşte detaylar...

24 Şubat Çarşamba su kesintisi | İstanbul, Ankara, İzmir su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

24 Şubat Çarşamba su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları arama motorlarında sıklıkla bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 24 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 24 Şubat Çarşamba günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA  İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 24 Şubat Çarşamba günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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