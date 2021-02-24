24 Şubat Hava Durumu | Sağanak yağmurlar yurt genelinde aralıklarla devam ediyor!

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Karadeniz'in belli kesimlerinde sağanak yağış görülürken Ardahan çevreleri ile Artvin’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur beklenmektedir. Hava sıcaklığının ise kuzeyde 2-4 derece azalacağı, güneyde 2 ila 4 derece artacağı belirtildi.