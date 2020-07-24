Müslüman alemi tarafından her hafta merakla beklenen Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 24 Temmuz Cuma hutbesinin bu haftaki konusu ''Ayasofya Fethin Nişanesi, Fatih'in Emaneti'' oldu. 86 yılın ardından yeniden ibadete açılacak Ayasofya ile ilgili olan Cuma hutbesinin bu haftaki konusuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

CUMA HUTBESİ 24 TEMMUZ TARİHLİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesini hazırlayarak camilere gönderiyor. Ayrıca müslümanlar Başkanlığın resmi internet sayfasına girerek cuma hutbesine erişebiliyor. ''Ayasofya Fethin Nişanesi, Fatih'in Emaneti'' konulu 24 Temmuz Cuma hutbesi ise şöyle:

AYASOFYA: FETHİN NİŞANESİ, FATİH’İN EMANETİ

Muhterem Müslümanlar!

Bugün, Ayasofya’nın kubbelerinde yeniden

tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı,

minarelerinden ezan ve salâların yükseldiği

gündür. Evlad-ı Fatihan’ın hasreti, ulu mabedin

sessizliği sona eriyor. Ayasofya Cami-i Şerifi

bugün yeniden mümin ve muvahhit cemaatine

kavuşuyor.



Bizleri böyle şerefli ve tarihî bir günde bir

araya getiren Rabbimize sonsuz hamd ü senalar

olsun. “Konstantiniyye mutlaka

fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne

güzel komutandır! Ve o asker, ne güzel

askerdir!”1 buyurarak fethi müjdeleyen Resûl-i

Ekrem Efendimize salat ve selam olsun.

Bu müjdeye nail olma aşkıyla yollara düşen

İstanbul’un manevi mimarı Ebû Eyyûb el-Ensârî

Hazretleri başta olmak üzere, ashab-ı kirama,

onların kutlu izinden gidenlere, Anadolu’yu bize

vatan eylemiş, korumuş ve emanet etmiş olan

bütün şehit ve gazilerimize selam olsun.

Çağının en gelişmiş teknolojisini üreten,

gemilerini karadan yürüten, Allah’ın izni ve

inayetiyle İstanbul’u fetheden, sonra da bu aziz

şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin

vermeyen, o genç ve dirayetli padişaha, Fatih

Sultan Mehmet Han’a selam olsun.

Ayasofya, asırlar öncesinden gelen gül rengi

bir muştudur. Ayasofya, fethin nişanesi ve

kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden

Fatih’in emanetidir. Bu nadide emanetin cemaatine

kavuşması için dünden bugüne canla başla emek

veren büyüklerimize, ilim ve fikir insanlarımıza, irfan

ve ihsan öncülerimize, tüm kardeşlerimize selam

olsun.

Aziz Müminler!

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, beş asır

boyunca cami olarak müminleri bağrına basan

mukaddes bir mekânın, aslî vasfını kazanmasıdır.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, başta

Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzünün bütün

mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide

kavuşmasıdır.

Ayasofya’nın ibadete açılması, temeli tevhid,

tuğlası ilim, harcı erdem olan medeniyetimizin

yükselmeye devam edişidir.

Kıymetli Müslümanlar!

Bizim medeniyetimiz, cami merkezli bir

medeniyettir. Camilerimiz, birlik ve dirliğimizin, ilim

ve irfanımızın kaynağıdır. Yüce Rabbimiz, cami ve

mescitleri imar edenler hakkında şöyle

buyurmaktadır: “Allah’ın mescitlerini ancak

Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı

dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan

başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte

doğru yolda oldukları umulanlar bunlardır.”2

Bir caminin yapılması ve varlığını koruması için

gayret gösteren kimseleri Peygamberimiz cennetle

müjdeler: “Her kim Allah için bir mescit bina

ederse, Allah da ona cennette bu mescidin benzeri

bir köşk bina eder.”3

Aziz Müslümanlar!

Şimdi bize düşen, birlik ve kardeşlik şuuruyla

camilerimizi canlı tutmaktır. Camilerimizi

hayatımızın merkezine almaktır. Kadınıyla erkeğiyle,

çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla camilerimizde olmak,

camilerimizle hayat bulmaktır. Ayasofya Cami-i

Şerifi’nin ifade ettiği ulvi anlamlara sahip çıkmak

için daha büyük bir inanç, azim, kararlılık, heyecan

ve özveri ile çalışmaktır.