24 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | İlgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV'de ATV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla araştırılıyor. Güne Kalp Yarası ve Baş Belası dizileri ile başlayan ATV hemen ardından Şans Kapıyı Çalınca programını yayınlıyor. Akşam ise bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

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Ekranların sevilen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 08.00'da Kalp Yarası ekranlarda olurken hemen ardından Baş Belası dizisi yayınlanıyor. Akşam ise Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster izleyici karşısına çıkıyor. İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı... 24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 08.00 Kalp Yarası 13:20 Baş Belası 16.10 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor 18.40 ATV Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?