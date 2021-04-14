24 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
24 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Temmuz 2021 Cumartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
24 Temmuz 2021 Cumartesi gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.
09:30
Glenorchy Knights - South Hobart
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV
09:30
Launceston - Riverside Olympic
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV
10:00
Balcatta - Armadale
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Floreat Athena - Bayswater City
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Perth Glory U21 - Gwelup Croatia
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Perth Glory - Cockburn City
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Rockingham City - Joondalup
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Sorrento - Inglewood
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Edgeworth - Lambton J.
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV
10:30
Adelaide City - Adelaide Raiders
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
10:30
Şili - Kanada
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Yayın Yok
11:00
Çin - Zambiya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Yayın Yok
11:30
Adelaide Olympic - Croydon
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
11:30
Logan Lightning - Brisbane Strikers
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
11:30
Sunshine Coast - Gold Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
11:30
İsveç - Avustralya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Eurosport 5
12:00
Dandenong - Avondale FC
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
12:00
South Melbourne - Dandenong City
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner Tv
Nantes - Brest
Hazırlık Maçı
FC Nantes Youtube
12:30
Hougang - Tanjong Pagar
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Magpies Crusaders - Capalaba
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:30
Redlands - Queensland Lions
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:30
Athletic Bilbao - Mirandes
Hazırlık Maçı
Athletic Bilbao Youtube
13:00
Gamba Osaka - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Sagan Tosu - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Jeonbuk - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Pohang - FC Seoul
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Seongnam - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Japonya - Büyük Britanya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Yayın Yok
14:00
Heracles - NEC Nijmegen
Hazırlık Maçı
NEC Nijmegen Youtube
14:00
Hollanda - Brezilya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Eurosport 5
14:30
Yeni Zelanda - ABD
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Yayın Yok
14:30
Darmstadt 98 - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1Bilyoner TV
14:30
Dynamo Dresden - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3Bilyoner TV
14:30
Heidenheim - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2Bilyoner TV
14:30
Hansa Rostock - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2Bilyoner TV
15:00
Zwickau - Borussia Dortmund 2
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube
15:00
Hoffenheim - Greuther Fürth
Hazırlık Maçı
Hoffenheim Youtube
15:30
Zwolle - Cambuur
Hazırlık Maçı
Zwolle Youtube
16:00
Jaro - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Mjallby - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Hvidovre IF - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Neman - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:00
Bastia - Nimes
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV
16:00
Bastia - Nimes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
16:00
Gornik Leczna - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:30
Monchengladbach - Metz
Hazırlık Maçı
Borussia Mönchengladbach Youtube
17:00
HJK Helsinki - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
SJK - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
Jippo - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
KPV - VPS
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
MuSa - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
PK 35 - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Nice - Union Berlin
Hazırlık Maçı
Nice Youtube
17:00
B.Dortmund - Athletic Bilbao
Hazırlık Maçı
Borussia Dortmund Youtube
17:00
Wolfsburg - Monaco
Hazırlık Maçı
Wolfsburg Youtube
17:00
Fakel Voronej - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Krasnodar 2 - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Volgograd - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Spartak Moskova 2 - Yenisey
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Torpedo Moskova - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
Futbol
17:00
Burton Albion - Leicester City
Hazırlık Maçı
Leicester City Youtube
17:00
QPR - Manchester Utd
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
17:15
Leuven - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Bilyoner TV
17:30
Bayern Münih - Ajax
Hazırlık Maçı
TRT Spor
17:30
Khimki - Zenit
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Brage - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Landskrona - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Shakhtyor Soligorsk - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Köln - Elversberg
Hazırlık Maçı
FC Köln Youtube
18:00
Bochum - Torino
Hazırlık Maçı
Bochum Youtube
18:00
E.Frankfurt - Strasbourg
Hazırlık Maçı
Eintracht Frankfurt Youtube
18:00
Volgar Astrakhan - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Bravo - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Fenerbahçe - Udinese
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
18:00
Altach - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Rapid Wien - TSV Hartberg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
WSG Tirol - Admira
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:30
Sirius - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Voluntari - Botosani
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:30
Jagiellonia - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Aalborg - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Kopavogur - Valur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
19:00
Trabzonspor - M.Başakşehir
Hazırlık Maçı
A Spor
19:00
Alianza Atl. - Huancayo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Mikulas - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ruzomberok - Senica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Juventus - Cesena
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
19:30
Beerschot - Cercle Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:30
Kortrijk - Seraing
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:30
Colon - Lanus
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
19:55
Slaven Belupo - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Baltika - Orenburg
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
20:00
PSG - Orleans
Hazırlık Maçı
Bein Sports 3
20:00
Amiens - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Caen - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Dunkerque HB - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Grenoble - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Le Havre - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Pau - Nancy
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Toulouse - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Valenciennes - Niort
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Rubin Kazan - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
20:00
Lokomotiv Moskova - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
20:00
Real Aviles - Real Oviedo
Hazırlık Maçı
Real Oviedo Youtube
20:00
Alaves - Real Sociedad
Hazırlık Maçı
Real Sociedad Youtube
20:00
Barcelona - Girona
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
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Dinamo Minsk - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
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Legia Varşova - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
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Koper - Mura
Slovenya 1. Ligi
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Ayacucho - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
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Ac. Clinceni - Cluj
Romanya Liga 1
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Werder Bremen - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
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OFK Petrovac - Mornar
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Vila Nova - Cruzeiro
Brezilya Serie B
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Gremio - America Mineiro
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