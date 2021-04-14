24 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Temmuz 2021 Cumartesi gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.

09:30

Glenorchy Knights - South Hobart

Avustralya NPL Tasmania

Bilyoner TV



09:30

Launceston - Riverside Olympic

Avustralya NPL Tasmania

Bilyoner TV



10:00

Balcatta - Armadale

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Floreat Athena - Bayswater City

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Perth Glory U21 - Gwelup Croatia

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Perth Glory - Cockburn City

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Rockingham City - Joondalup

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Sorrento - Inglewood

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Edgeworth - Lambton J.

Avustralya NPL Northern

Bilyoner TV



10:30

Adelaide City - Adelaide Raiders

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



10:30

Şili - Kanada

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar

Yayın Yok



11:00

Çin - Zambiya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar

Yayın Yok



11:30

Adelaide Olympic - Croydon

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



11:30

Logan Lightning - Brisbane Strikers

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



11:30

Sunshine Coast - Gold Coast

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



11:30

İsveç - Avustralya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar

Eurosport 5



12:00

Dandenong - Avondale FC

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



12:00

South Melbourne - Dandenong City

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner Tv



Nantes - Brest

Hazırlık Maçı

FC Nantes Youtube



12:30

Hougang - Tanjong Pagar

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Magpies Crusaders - Capalaba

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:30

Redlands - Queensland Lions

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:30

Athletic Bilbao - Mirandes

Hazırlık Maçı

Athletic Bilbao Youtube



13:00

Gamba Osaka - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Sagan Tosu - Cerezo Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Jeonbuk - Gwangju

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

Pohang - FC Seoul

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

Seongnam - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

Japonya - Büyük Britanya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar

Yayın Yok



14:00

Heracles - NEC Nijmegen

Hazırlık Maçı

NEC Nijmegen Youtube



14:00

Hollanda - Brezilya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar

Eurosport 5



14:30

Yeni Zelanda - ABD

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar

Yayın Yok



14:30

Darmstadt 98 - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1Bilyoner TV



14:30

Dynamo Dresden - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3Bilyoner TV



14:30

Heidenheim - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2Bilyoner TV



14:30

Hansa Rostock - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2Bilyoner TV



15:00

Zwickau - Borussia Dortmund 2

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube



15:00

Hoffenheim - Greuther Fürth

Hazırlık Maçı

Hoffenheim Youtube



15:30

Zwolle - Cambuur

Hazırlık Maçı

Zwolle Youtube



16:00

Jaro - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Mjallby - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Hvidovre IF - Jammerbugt

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Neman - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



16:00

Bastia - Nimes

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV



16:00

Bastia - Nimes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



16:00

Gornik Leczna - Cracovia Krakow

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:30

Monchengladbach - Metz

Hazırlık Maçı

Borussia Mönchengladbach Youtube



17:00

HJK Helsinki - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

SJK - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Jippo - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

KPV - VPS

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

MuSa - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

PK 35 - Rovaniemi

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Nice - Union Berlin

Hazırlık Maçı

Nice Youtube



17:00

B.Dortmund - Athletic Bilbao

Hazırlık Maçı

Borussia Dortmund Youtube



17:00

Wolfsburg - Monaco

Hazırlık Maçı

Wolfsburg Youtube



17:00

Fakel Voronej - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Krasnodar 2 - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Volgograd - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Spartak Moskova 2 - Yenisey

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Torpedo Moskova - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

Futbol

17:00

Burton Albion - Leicester City

Hazırlık Maçı

Leicester City Youtube



17:00

QPR - Manchester Utd

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



17:15

Leuven - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:30

Bayern Münih - Ajax

Hazırlık Maçı

TRT Spor



17:30

Khimki - Zenit

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Brage - Trelleborgs

İsveç Superettan

Bilyoner TV

18:00

Landskrona - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV

18:00

Shakhtyor Soligorsk - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:00

Köln - Elversberg

Hazırlık Maçı

FC Köln Youtube



18:00

Bochum - Torino

Hazırlık Maçı

Bochum Youtube



18:00

E.Frankfurt - Strasbourg

Hazırlık Maçı

Eintracht Frankfurt Youtube



18:00

Volgar Astrakhan - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Bravo - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Fenerbahçe - Udinese

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



18:00

Altach - LASK

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Rapid Wien - TSV Hartberg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

WSG Tirol - Admira

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:30

Sirius - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Voluntari - Botosani

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:30

Jagiellonia - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Aalborg - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Kopavogur - Valur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



19:00

Trabzonspor - M.Başakşehir

Hazırlık Maçı

A Spor



19:00

Alianza Atl. - Huancayo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Mikulas - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ruzomberok - Senica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Juventus - Cesena

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



19:30

Beerschot - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Kortrijk - Seraing

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Colon - Lanus

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV



19:55

Slaven Belupo - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Baltika - Orenburg

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



20:00

PSG - Orleans

Hazırlık Maçı

Bein Sports 3



20:00

Amiens - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Caen - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Dunkerque HB - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Grenoble - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Le Havre - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Pau - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Toulouse - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Valenciennes - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Rubin Kazan - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:00

Lokomotiv Moskova - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:00

Real Aviles - Real Oviedo

Hazırlık Maçı

Real Oviedo Youtube



20:00

Alaves - Real Sociedad

Hazırlık Maçı

Real Sociedad Youtube



20:00

Barcelona - Girona

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



20:45

Dinamo Minsk - FC Vitebsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Legia Varşova - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:15

Koper - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:15

Ayacucho - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:30

Ac. Clinceni - Cluj

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:30

Werder Bremen - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2ü Bilyoner TV



21:30

OFK Petrovac - Mornar

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



21:30

Decic - Zeta

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



21:30

Decic - Zeta

Hazırlık Maçı

MNE Sport Youtube



21:45

Oostende - Charleroi

Belçika Pro League

Bilyoner TV



21:45

San Lorenzo - Cordoba

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

Aç

Futbol

22:00

Always Ready - Real Potosi

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

ND Gorica - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



22:00

Nublense - Antofagasta

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



22:30

Confianca - Botafogo SP

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Vila Nova - Cruzeiro

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Atlanta United - Columbus Crew

MLS

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV



23:00

Gremio - America Mineiro

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:30

Alianza Huanuco - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

