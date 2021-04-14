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24 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

24 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Temmuz 2021 Cumartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

24 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Temmuz 2021 Cumartesi gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz. 

09:30
Glenorchy Knights - South Hobart
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV

09:30
Launceston - Riverside Olympic
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV

10:00
Balcatta - Armadale
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Floreat Athena - Bayswater City
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Perth Glory U21 - Gwelup Croatia
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Perth Glory - Cockburn City
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Rockingham City - Joondalup
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Sorrento - Inglewood
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Edgeworth - Lambton J.
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV

10:30
Adelaide City - Adelaide Raiders
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

10:30
Şili - Kanada
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Yayın Yok

11:00
Çin - Zambiya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Yayın Yok

11:30
Adelaide Olympic - Croydon
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

11:30
Logan Lightning - Brisbane Strikers
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

11:30
Sunshine Coast - Gold Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

11:30
İsveç - Avustralya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Eurosport 5

12:00
Dandenong - Avondale FC
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

12:00
South Melbourne - Dandenong City
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner Tv

Nantes - Brest
Hazırlık Maçı
FC Nantes Youtube

12:30
Hougang - Tanjong Pagar
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

12:30
Magpies Crusaders - Capalaba
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:30
Redlands - Queensland Lions
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:30
Athletic Bilbao - Mirandes
Hazırlık Maçı
Athletic Bilbao Youtube

13:00
Gamba Osaka - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Sagan Tosu - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Jeonbuk - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:00
Pohang - FC Seoul
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:00
Seongnam - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:00
Japonya - Büyük Britanya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Yayın Yok

14:00
Heracles - NEC Nijmegen
Hazırlık Maçı
NEC Nijmegen Youtube

14:00
Hollanda - Brezilya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Eurosport 5

14:30
Yeni Zelanda - ABD
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Yayın Yok

14:30
Darmstadt 98 - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1Bilyoner TV

14:30
Dynamo Dresden - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3Bilyoner TV

14:30
Heidenheim - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2Bilyoner TV

14:30
Hansa Rostock - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2Bilyoner TV

15:00
Zwickau - Borussia Dortmund 2
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube

15:00
Hoffenheim - Greuther Fürth
Hazırlık Maçı
Hoffenheim Youtube

15:30
Zwolle - Cambuur
Hazırlık Maçı
Zwolle Youtube

16:00
Jaro - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Mjallby - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Hvidovre IF - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Neman - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

16:00
Bastia - Nimes
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV

16:00
Bastia - Nimes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

16:00
Gornik Leczna - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

16:30
Monchengladbach - Metz
Hazırlık Maçı
Borussia Mönchengladbach Youtube

17:00
HJK Helsinki - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

17:00
SJK - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

17:00
Jippo - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
KPV - VPS
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
MuSa - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
PK 35 - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Nice - Union Berlin
Hazırlık Maçı
Nice Youtube

17:00
B.Dortmund - Athletic Bilbao
Hazırlık Maçı
Borussia Dortmund Youtube

17:00
Wolfsburg - Monaco
Hazırlık Maçı
Wolfsburg Youtube

17:00
Fakel Voronej - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Krasnodar 2 - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Volgograd - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Spartak Moskova 2 - Yenisey
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Torpedo Moskova - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

Futbol
17:00
Burton Albion - Leicester City
Hazırlık Maçı
Leicester City Youtube

17:00
QPR - Manchester Utd
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

17:15
Leuven - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Bilyoner TV

17:30
Bayern Münih - Ajax
Hazırlık Maçı
TRT Spor

17:30
Khimki - Zenit
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

18:00
Brage - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Landskrona - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Shakhtyor Soligorsk - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:00
Köln - Elversberg
Hazırlık Maçı
FC Köln Youtube

18:00
Bochum - Torino
Hazırlık Maçı
Bochum Youtube

18:00
E.Frankfurt - Strasbourg
Hazırlık Maçı
Eintracht Frankfurt Youtube

18:00
Volgar Astrakhan - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Bravo - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Fenerbahçe - Udinese
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

18:00
Altach - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
Rapid Wien - TSV Hartberg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
WSG Tirol - Admira
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:30
Sirius - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Voluntari - Botosani
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

18:30
Jagiellonia - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
Aalborg - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Kopavogur - Valur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

19:00
Trabzonspor - M.Başakşehir
Hazırlık Maçı
A Spor

19:00
Alianza Atl. - Huancayo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Mikulas - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ruzomberok - Senica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Juventus - Cesena
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

19:30
Beerschot - Cercle Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:30
Kortrijk - Seraing
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:30
Colon - Lanus
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

19:55
Slaven Belupo - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Baltika - Orenburg
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

20:00
PSG - Orleans
Hazırlık Maçı
Bein Sports 3

20:00
Amiens - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Caen - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Dunkerque HB - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Grenoble - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Le Havre - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Pau - Nancy
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Toulouse - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Valenciennes - Niort
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Rubin Kazan - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

20:00
Lokomotiv Moskova - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

20:00
Real Aviles - Real Oviedo
Hazırlık Maçı
Real Oviedo Youtube

20:00
Alaves - Real Sociedad
Hazırlık Maçı
Real Sociedad Youtube

20:00
Barcelona - Girona
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

20:45
Dinamo Minsk - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:00
Legia Varşova - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:15
Koper - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:15
Ayacucho - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:30
Ac. Clinceni - Cluj
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:30
Werder Bremen - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2ü Bilyoner TV

21:30
OFK Petrovac - Mornar
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube

21:30
Decic - Zeta
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube

21:30
Decic - Zeta
Hazırlık Maçı
MNE Sport Youtube

21:45
Oostende - Charleroi
Belçika Pro League
Bilyoner TV

21:45
San Lorenzo - Cordoba
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

Futbol
22:00
Always Ready - Real Potosi
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
ND Gorica - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
Nublense - Antofagasta
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

22:30
Confianca - Botafogo SP
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:30
Vila Nova - Cruzeiro
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:30
Atlanta United - Columbus Crew
MLS
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

23:00
Gremio - America Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

23:30
Alianza Huanuco - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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