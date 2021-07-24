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24 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi Kanal D'de

Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sihirli Annem ile başlayan Kanal D 09.45'te Magazin D Cumartesi adlı magazin programını ekrana veriyor. Akşam ise Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

24 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 08.30'da Konuştukça ekrana gelirken 13.00'te Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 yayınlanıyor. Akşam ise heyecandan nefes kesecek film Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi ekranlarında oluyor. İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

24 TEMMUZ 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2

15.45 Aşkın Tarifi

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

22.45 Operasyon 41

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