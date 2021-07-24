24 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi Kanal D'de
Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sihirli Annem ile başlayan Kanal D 09.45'te Magazin D Cumartesi adlı magazin programını ekrana veriyor. Akşam ise Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 08.30'da Konuştukça ekrana gelirken 13.00'te Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 yayınlanıyor. Akşam ise heyecandan nefes kesecek film Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi ekranlarında oluyor. İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
24 TEMMUZ 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2
15.45 Aşkın Tarifi
18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
22.45 Operasyon 41