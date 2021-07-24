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24 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Anadolu Arkeolojisi'ni ekrana veren kanal hemen ardından Hayat Sanat'ı yayınlıyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı..

24 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 'de

Gün içinde yayınladığı program ve filmlerle oldukça ilgi çeken kanal TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 24 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Bizim Resmimiz ekranlarda olurken saat 09:45'te Yabancı Sinema: Süper Kahraman izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor..

24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30 Koleksiyoner

06:00 Anadolu Arkeolojisi

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Resmimiz

07:30 Anjelika Akbar İle Sesler

08:00 Evliya Çelebi

08:30 Sinema +

09:15 Geri Dönüşen Sanat

09:30 Kısa Bir Ara

09:45 Yabancı Sinema: Süper Kahraman (Supa Modo)

11:10 Müzelerin Yıldızları

11:15 Aramızda Müzik Var

12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:30 Bir Resim Bir Hikaye

13:00 Hayat Sanat - Kolaj

13:30 TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları'

14:50 Destansı Kareler

15:00 Muasır

15:30 Tarihin Ruhu

16:00 Koleksiyoner

16:30 Anadolu Arkeolojisi

17:00 Belgesel: Para

17:30 Sarayın Lezzetleri

18:00 Kelimeler ve Şeyler

19:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

19:45 Kısa Bir Ara

20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

21:00 Yeryüzleri

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Frekans (Frequency)

23:30 Film Arkası

00:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle) 

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