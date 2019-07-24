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24 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

10.30-17.30 Turuncu-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde çift idmanla devam ediyor.

24 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

12.00 Siyah beyazlı takım Avusturya kampına hareket edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler çalışmalarına devam edecek.

GALATASARAY

- Sarı kırmızılılar çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor.

TRABZONSPOR

- Bordo-Mavili takım hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürecek.

YENİ MALATYASPOR

- Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana Malatya'ya gelecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

10.30-17.30 Turuncu-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde çift idmanla devam ediyor.

KASIMPAŞA

10.00-20.00 İstanbul ekibi yurt dışı kampındaki hazırlıklarını sürdürecek.

- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçları oynanacak.

DHA

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