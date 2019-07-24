24 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi
10.30-17.30 Turuncu-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde çift idmanla devam ediyor.
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah beyazlı takım Avusturya kampına hareket edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler çalışmalarına devam edecek.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor.
TRABZONSPOR
- Bordo-Mavili takım hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürecek.
YENİ MALATYASPOR
- Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana Malatya'ya gelecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
10.30-17.30 Turuncu-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde çift idmanla devam ediyor.
KASIMPAŞA
10.00-20.00 İstanbul ekibi yurt dışı kampındaki hazırlıklarını sürdürecek.
- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçları oynanacak.
DHA
HABERE YORUM KAT