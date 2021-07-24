24 temmuz gazeteciler ve basın bayramı kutlama mesajı | Gazeteciler ve basın bayramı görselleri

Büyük bir emek, özveri ve alın teriyle toplum adına bilgilendirme, denetleme gibi önemli bir kamusal görevi yerine getiren basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun. Haberimize sizler için Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili kutlama mesajları ve görseller ekledik...

24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

"Basın milletin müşterek sesidir."

Mustafa Kemal Atatürk

24 Temmuz Basın ve Gazetecilik Bayramı kutlu olsun.

Fon peşinde koşmak yerine, ülkemiz ve milletimiz için doğru habercilik adına gecesini gündüzüne katarak çalışan basın emekçilerimizin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun.

Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı ile gece, gündüz demeden her koşulda büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden basın çalışanlarımızın '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlu olsun.

Emeklerinin karşılığını aldıkları özgür bir meslek hayatına kavuşmaları temennisiyle tüm basın mensuplarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarım

Demokratik hayatın vazgeçilmezi, halkımıza haberleri hızlı ve şeffaf bir şekilde aktaran basın mensuplarının “24 Temmuz Basın Bayramı’nı" kutluyorum. Gece-gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına sağlık ve esenlikler dilerim.

Gecesini gündüzüne katarak canını dişine takıp onurlu bir mücadele ile fedakarca mesleğini icra etmeye çalışan, kamuoyunu doğru bilgilendiren, sorumluluk sahibi, demokrasimizin vazgeçilmez unsuru, bütün gazetecilerin bayramı kutlu olsun!

Demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkan, şartlar ne olursa olsun doğru, ilkeli ve tarafsız haber yapmaya gayret gösteren değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.

Doğruluk ve tarafsızlık ilkesiyle, en zorlu şartlarda bile milletimizin haber alma hakkının teminatı için büyük bir duyarlılıkla çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun.

Her türlü koşulda görevini büyük bir sorumlulukla yapan, halkın haber alma hakkı için çalışan ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basınımızın Gazeteciler ve Basım Bayramı kutlu olsun

GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI GÖRSELLERİ