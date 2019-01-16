24 ton küçük boyda hamsi avlayan balıkçılara 14 bin 715 TL ceza

Samsun'un Terme ilçesinde yapılan balıkçı teknesi denetimlerinde, 24 ton küçük boyda hamsi avlayan balıkçılara 14 bin 715 TL idari para cezası kesildi.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi tarafından Terme Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen kontrol ve denetimde, söz konusu mevzuat gereği 24 ton küçük boyda hamsi balığına el konuldu. Küçük boyda balık avcılığı yapan balıkçı tekneleri tespit edilerek toplamda 14 bin 715 TL idari para cezası kesildi.

İl Müdürü Nail Kırmacı, denizlerde denetimlerin süreceğini dile getirerek, balıkçıların mevzuatla belirlenen ve kendilerine bildirilen kriterlere riayet etmesi gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: İHA