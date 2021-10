Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

24 EKİM 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

08:00

Sapporo - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV



08:00

Mito - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Verdy - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Kyoto - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Machida - Tochigi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Mito - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Verdy - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



09:00

Nagoya - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV



09:00

Sagamihara - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



09:00

Yamaga - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



09:00

Sagamihara - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



09:00

Yamaga - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



09:00

Daegu - Suwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



09:00

Gangwon - FC Seoul

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



09:00

Jeju United - Jeonbuk

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



09:00

Pohang - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



09:00

Seongnam - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



09:00

Suwon City - Gwangju

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



11:00

Kawasaki Frontale - Shimizu S Pulse

Japonya J.League

Bilyoner TV



11:30

Kapfenberg Bulls - St.Polten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



13:00

Cerezo Osaka - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:15

Twente - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



13:30

Atalanta - Udinese

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



13:30

Fatih Karagümrük - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



13:30

Altınordu - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



13:30

Samtredia - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



13:30

Shukura Kobuleti - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



13:30

FC Minsk - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



14:00

Nice - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



14:00

Akropolis - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:00

St.Mirren - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

Uçankuş TV, Bilyoner TV



14:00

Ufa - Rubin Kazan

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Borussia Dortmund 2 - Viktoria Köln

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube



14:30

Jahn Regensburg - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



14:30

Sandhausen - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports, beIN Connect, Tivibu Spor 5Bilyoner TV



14:30

St.Pauli - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



14:30

Antwerp - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



15:00

Amorebieta - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



15:00

Mirandes - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



15:00

Sevilla - Levante

İspanya La Liga

S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HDBilyoner TV



15:00

Keşla - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



15:00

Brondby IF - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Silkeborg - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Vendsyssel - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Flora Tallin - Kuressaare

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



15:00

Pisa - Pordenone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:15

Luzern - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



15:30

Dila Gori - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



15:30

Cambuur - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

Vole AppBilyoner TV



15:30

Vitesse - G.A. Eagles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

TSV Hartberg - Rapid Wien

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



15:30

LASK - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



15:30

Zhodino - Rukh Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



16:00

Fiorentina - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport PlusBilyoner TV



16:00

Verona - Lazio

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



16:00

Antalyaspor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



16:00

Sivasspor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



16:00

Brentford - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



16:00

West Ham - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



16:00

Lens - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3Bilyoner TV



16:00

Lorient - Bordeaux

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV



16:00

Reims - Troyes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Rennes - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Balıkesirspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1



16:00

Brage - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Elfsborg - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Hammarby - Östersunds

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Mjallby - Göteborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Dinamo Zagreb - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Nykobing - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Tabor Sezana - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Slovan Bratislava - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



16:00

Aalesund - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Asane - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Bryne - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Grorud - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Raufoss - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Stjordals Blink - Ull Kisa

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Strommen - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Drogheda - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



16:00

Aris - Panetolikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

Volos - AEK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

KGHM Zaglebie - Cracovia Krakow

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:00

Tabor Sezana - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Slovan Bratislava - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



16:30

Köln - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 2Tivibu Spor 3Bilyoner TV



16:30

Akhmat Grozny - Ural

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Anderlecht - Beerschot

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:00

Randers - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



17:00

Westerlo - Virton

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



17:00

Ceske Budejovice - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Hradec Kralove - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Viktoria Plzen - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Dinamo Kiev - Dnipro

Ukrayna Premier Ligi

Dinamo TV Youtube



17:15

Barcelona - Real Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



17:15

Reggina - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV



17:30

Telavi - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



17:30

Paços Ferreira - Arouca

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



17:30

Basel - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



17:30

Servette - Sion

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



17:45

Ajax - PSV

Hollanda Eredivisie

Vole App, Bilyoner TV



18:00

Monaco - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



18:00

Radomlje - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Dunajska Streda - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



18:00

Salzburg - Sturm Graz

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Kristiansund - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



18:00

Rosenborg - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



18:00

Stromsgodset - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



18:00

Tromsö - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



18:00

Valerenga - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



18:00

Radomlje - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Melipilla - Universidad de Chile

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



18:00

Dunajska Streda - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



18:15

OFI Crete - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



18:30

Stuttgart - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



18:30

Manchester Utd - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



18:30

AIK Stockholm - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Varbergs - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

HJK Helsinki - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Lokomotiv Zagreb - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Warta - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Roma - Napoli

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



19:00

Fenerbahçe - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Kocaelispor - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:00

FC Midtjylland - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Municipal - Melgar

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Zenit - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Rusya PL Youtube, Bilyoner TV



19:15

Burgos - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



19:15

Ponferradina - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



19:30

Real Betis - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:30

Saburtalo Tiflis - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:30

Genk - KAA Gent

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



20:00

Vizela - Benfica

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



20:00

Universidad Nacional - Tijuana

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV



20:00

Odds BK - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Sparta Prag - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:30

Bochum - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



20:30

Farul Constanta - Steaua Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



20:30

Olympiakos - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

Groningen - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Piast Gliwice - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:00

Waasland Beveren - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



21:15

Cesar Vallejo - Alianza Huanuco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:30

Spal - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:45

Inter - Juventus

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport, CBC Sport, Bilyoner TV



21:45

Marsilya - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

Las Palmas - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Atletico Madrid - Real Sociedad

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

Nautico - Vasco Da Gama

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Remo - Ponte Preta

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Leuven - St.Truiden

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:00

Atletico Mineiro - Cuiaba Esporte

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Internacional - Corinthians

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Independiente Petroleros - Tomayapo

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:30

Portimonense - Estoril

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



22:30

Colo Colo - Universidad Catolica

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



23:00

Austin FC - Houston Dynamo

MLS

Bilyoner TV



23:30

Tacoma Defiance - LA Galaxy 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



23:30

Alianze Lima - Sporting Cristal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV