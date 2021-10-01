Son dakika! Marmara açıklarında gemi kazası!24 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıBey Kardeş ne demek, TDK'ya göre Bey Kardeş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Fer ne demek, TDK'ya göre Fer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dik Açı ne demek, TDK'ya göre Dik Açı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 24 Ekim 2021 Pazar | Boğalar ve Akrepler aşk hayatınızda ayaklarınız yerden kesilecek!Acı Sakız ne demek, TDK'ya göre Acı Sakız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Akçıllanma ne demek, TDK'ya göre Akçıllanma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Krank Mili ne demek, TDK'ya göre Krank Mili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kanbiyit ne demek, TDK'ya göre Kanbiyit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. 24 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

24 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

24 Ekim 2021 Pazar günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 24 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

24 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

24 EKİM 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

08:00
Sapporo - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV

08:00
Mito - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Verdy - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Kyoto - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Machida - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Mito - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Verdy - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

09:00
Nagoya - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV

09:00
Sagamihara - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

09:00
Yamaga - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

09:00
Sagamihara - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

09:00
Yamaga - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

09:00
Daegu - Suwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

09:00
Gangwon - FC Seoul
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

09:00
Jeju United - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

09:00
Pohang - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

09:00
Seongnam - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

09:00
Suwon City - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

11:00
Kawasaki Frontale - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV

11:30
Kapfenberg Bulls - St.Polten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

13:00
Cerezo Osaka - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:15
Twente - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

13:30
Atalanta - Udinese
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

13:30
Fatih Karagümrük - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

13:30
Altınordu - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

13:30
Samtredia - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

13:30
Shukura Kobuleti - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

13:30
FC Minsk - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

14:00
Nice - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV

14:00
Akropolis - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV

14:00
St.Mirren - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
Uçankuş TV, Bilyoner TV

14:00
Ufa - Rubin Kazan
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
Borussia Dortmund 2 - Viktoria Köln
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube

14:30
Jahn Regensburg - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:30
Sandhausen - Werder Bremen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports, beIN Connect, Tivibu Spor 5Bilyoner TV

14:30
St.Pauli - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

14:30
Antwerp - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV

15:00
Amorebieta - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

15:00
Mirandes - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

15:00
Sevilla - Levante
İspanya La Liga
S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

15:00
Keşla - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

15:00
Brondby IF - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

15:00
Silkeborg - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

15:00
Vendsyssel - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

15:00
Flora Tallin - Kuressaare
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

15:00
Pisa - Pordenone
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:15
Luzern - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

15:30
Dila Gori - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:30
Cambuur - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
Vole AppBilyoner TV

15:30
Vitesse - G.A. Eagles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
TSV Hartberg - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

15:30
LASK - Altach
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

15:30
Zhodino - Rukh Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

16:00
Fiorentina - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport PlusBilyoner TV

16:00
Verona - Lazio
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

16:00
Antalyaspor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

16:00
Sivasspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Brentford - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

16:00
West Ham - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

16:00
Lens - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3Bilyoner TV

16:00
Lorient - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:00
Reims - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00
Rennes - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00
Balıkesirspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1

16:00
Brage - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
Elfsborg - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Hammarby - Östersunds
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Mjallby - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Dinamo Zagreb - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Nykobing - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Tabor Sezana - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Slovan Bratislava - Mikulas
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

16:00
Aalesund - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Asane - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Bryne - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Grorud - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Raufoss - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Stjordals Blink - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Strommen - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Drogheda - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

16:00
Aris - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

16:00
Volos - AEK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

16:00
KGHM Zaglebie - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

16:00
Tabor Sezana - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Slovan Bratislava - Mikulas
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

16:30
Köln - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 2Tivibu Spor 3Bilyoner TV

16:30
Akhmat Grozny - Ural
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

17:00
Anderlecht - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV

17:00
Randers - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
Westerlo - Virton
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

17:00
Ceske Budejovice - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Hradec Kralove - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Viktoria Plzen - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Dinamo Kiev - Dnipro
Ukrayna Premier Ligi
Dinamo TV Youtube

17:15
Barcelona - Real Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

17:15
Reggina - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV

17:30
Telavi - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:30
Paços Ferreira - Arouca
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

17:30
Basel - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

17:30
Servette - Sion
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

17:45
Ajax - PSV
Hollanda Eredivisie
Vole App, Bilyoner TV

18:00
Monaco - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV

18:00
Radomlje - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Dunajska Streda - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

18:00
Salzburg - Sturm Graz
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
Kristiansund - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

18:00
Rosenborg - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

18:00
Stromsgodset - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

18:00
Tromsö - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

18:00
Valerenga - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

18:00
Radomlje - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Melipilla - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

18:00
Dunajska Streda - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

18:15
OFI Crete - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

18:30
Stuttgart - Union Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:30
Manchester Utd - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

18:30
AIK Stockholm - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Varbergs - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
HJK Helsinki - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Lokomotiv Zagreb - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Warta - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
Roma - Napoli
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

19:00
Fenerbahçe - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00
Kocaelispor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00
FC Midtjylland - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Municipal - Melgar
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Zenit - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Rusya PL Youtube, Bilyoner TV

19:15
Burgos - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

19:15
Ponferradina - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

19:30
Real Betis - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

19:30
Saburtalo Tiflis - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:30
Genk - KAA Gent
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

20:00
Vizela - Benfica
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

20:00
Universidad Nacional - Tijuana
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

20:00
Odds BK - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

20:00
Sparta Prag - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

20:30
Bochum - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30
Farul Constanta - Steaua Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

20:30
Olympiakos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

21:00
Groningen - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

21:00
Piast Gliwice - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:00
Waasland Beveren - Lommel
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

21:15
Cesar Vallejo - Alianza Huanuco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:30
Spal - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:45
Inter - Juventus
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport, CBC Sport, Bilyoner TV

21:45
Marsilya - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00
Las Palmas - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Atletico Madrid - Real Sociedad
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:00
Nautico - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Remo - Ponte Preta
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Leuven - St.Truiden
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:00
Atletico Mineiro - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Internacional - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Independiente Petroleros - Tomayapo
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:30
Portimonense - Estoril
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:30
Colo Colo - Universidad Catolica
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

23:00
Austin FC - Houston Dynamo
MLS
Bilyoner TV

23:30
Tacoma Defiance - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

23:30
Alianze Lima - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
452
511
177
88
59
157
461
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT