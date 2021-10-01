24 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
24 Ekim 2021 Pazar günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 24 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
24 EKİM 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
24 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
08:00
Sapporo - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Mito - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Verdy - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Kyoto - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Machida - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Mito - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Verdy - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Nagoya - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
09:00
Sagamihara - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Yamaga - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Sagamihara - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Yamaga - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Daegu - Suwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
09:00
Gangwon - FC Seoul
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
09:00
Jeju United - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
09:00
Pohang - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
09:00
Seongnam - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
09:00
Suwon City - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
11:00
Kawasaki Frontale - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV
11:30
Kapfenberg Bulls - St.Polten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
13:00
Cerezo Osaka - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:15
Twente - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
13:30
Atalanta - Udinese
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
13:30
Fatih Karagümrük - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
13:30
Altınordu - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
13:30
Samtredia - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
13:30
Shukura Kobuleti - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
13:30
FC Minsk - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
14:00
Nice - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
14:00
Akropolis - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
St.Mirren - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
Uçankuş TV, Bilyoner TV
14:00
Ufa - Rubin Kazan
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Borussia Dortmund 2 - Viktoria Köln
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube
14:30
Jahn Regensburg - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
14:30
Sandhausen - Werder Bremen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports, beIN Connect, Tivibu Spor 5Bilyoner TV
14:30
St.Pauli - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
14:30
Antwerp - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
15:00
Amorebieta - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
15:00
Mirandes - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
15:00
Sevilla - Levante
İspanya La Liga
S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
15:00
Keşla - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
15:00
Brondby IF - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Silkeborg - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Vendsyssel - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Flora Tallin - Kuressaare
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
15:00
Pisa - Pordenone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:15
Luzern - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
15:30
Dila Gori - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
15:30
Cambuur - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
Vole AppBilyoner TV
15:30
Vitesse - G.A. Eagles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
TSV Hartberg - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
15:30
LASK - Altach
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
15:30
Zhodino - Rukh Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:00
Fiorentina - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport PlusBilyoner TV
16:00
Verona - Lazio
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
16:00
Antalyaspor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Sivasspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Brentford - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
16:00
West Ham - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
16:00
Lens - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3Bilyoner TV
16:00
Lorient - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
16:00
Reims - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Rennes - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Balıkesirspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
16:00
Brage - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Elfsborg - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Hammarby - Östersunds
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Mjallby - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Dinamo Zagreb - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Nykobing - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Tabor Sezana - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Slovan Bratislava - Mikulas
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
16:00
Aalesund - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Asane - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Bryne - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Grorud - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Raufoss - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Stjordals Blink - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Strommen - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Drogheda - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
16:00
Aris - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
16:00
Volos - AEK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
16:00
KGHM Zaglebie - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:00
Tabor Sezana - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Slovan Bratislava - Mikulas
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
16:30
Köln - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 2Tivibu Spor 3Bilyoner TV
16:30
Akhmat Grozny - Ural
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Anderlecht - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV
17:00
Randers - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Westerlo - Virton
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
17:00
Ceske Budejovice - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Hradec Kralove - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Viktoria Plzen - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Dinamo Kiev - Dnipro
Ukrayna Premier Ligi
Dinamo TV Youtube
17:15
Barcelona - Real Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
17:15
Reggina - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:30
Telavi - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
17:30
Paços Ferreira - Arouca
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:30
Basel - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:30
Servette - Sion
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:45
Ajax - PSV
Hollanda Eredivisie
Vole App, Bilyoner TV
18:00
Monaco - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
18:00
Radomlje - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Dunajska Streda - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
Salzburg - Sturm Graz
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Kristiansund - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
18:00
Rosenborg - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
18:00
Stromsgodset - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
18:00
Tromsö - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
18:00
Valerenga - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
18:00
Radomlje - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Melipilla - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
18:00
Dunajska Streda - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:15
OFI Crete - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:30
Stuttgart - Union Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
18:30
Manchester Utd - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
18:30
AIK Stockholm - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Varbergs - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
HJK Helsinki - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Lokomotiv Zagreb - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Warta - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Roma - Napoli
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
19:00
Fenerbahçe - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Kocaelispor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
19:00
FC Midtjylland - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Municipal - Melgar
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Zenit - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Rusya PL Youtube, Bilyoner TV
19:15
Burgos - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
19:15
Ponferradina - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
19:30
Real Betis - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
19:30
Saburtalo Tiflis - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:30
Genk - KAA Gent
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
20:00
Vizela - Benfica
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
20:00
Universidad Nacional - Tijuana
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
20:00
Odds BK - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sparta Prag - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:30
Bochum - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Farul Constanta - Steaua Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
20:30
Olympiakos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Groningen - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Piast Gliwice - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Waasland Beveren - Lommel
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:15
Cesar Vallejo - Alianza Huanuco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Spal - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:45
Inter - Juventus
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport, CBC Sport, Bilyoner TV
21:45
Marsilya - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Las Palmas - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Atletico Madrid - Real Sociedad
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:00
Nautico - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Remo - Ponte Preta
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Leuven - St.Truiden
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:00
Atletico Mineiro - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Internacional - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Independiente Petroleros - Tomayapo
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:30
Portimonense - Estoril
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:30
Colo Colo - Universidad Catolica
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
23:00
Austin FC - Houston Dynamo
MLS
Bilyoner TV
23:30
Tacoma Defiance - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
23:30
Alianze Lima - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV