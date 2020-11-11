24Erzincanspor - Gümüşhanespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Haftanın heyecanı Misli.com uygulamaları üzerinden yaşanacak. 24Erzincanspor - Gümüşhanespor maçının da tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde 24Erzincanspor evinde 3 maçtır kazanıyor, toplamda 7 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Gümüşhanespor deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 5 maçtır kazanamıyor. Peki, 24Erzincanspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

24ERZİNCANSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak 24Erzincanspor - Gümüşhanespor maçı Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Furkan Bakan yönetecek. Furkan Bakan'ın yardımcılıklarını ise Eren Özçelik ve Mehmet Kuru üstlenecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME LİNKİ

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen izleyebilirsiniz. 24Erzincanspor - Gümüşhanespor maçı da bugün Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor. İşte canlı izleme linki...