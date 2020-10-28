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24Erzincanspor - Hacettepe Spor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig'de 7. hafta maçları başlıyor. Beyaz Grupta 24Erzincanspor - Hacettepe Spor maçı bugün oynanacak. İşte 24Erzincanspor - Hacettepe Spor maçını canlı izleme bilgileri...

24Erzincanspor - Hacettepe Spor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 7. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçları arasında bulunan 24Erzincanspor - Hacettepe Spor mücadelesi hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde 24Erzincanspor toplamda 5 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Hacettepe Spor deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 4 maçtır kazanamıyor. Peki, 24Erzincanspor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında 24Erzincanspor - Hacettepe Spor karşılaşıyor. Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanacak zorlu mücadele, bugün saat 14.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı, hakem Hasan Kaçar yönetecek. Hasan Kaçar'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Öztürk ve Kağan Yıldızlar üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta oynanacak olan 24Erzincanspor - Hacettepe Spor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, saat 14.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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