24Erzincanspor - Hacettepe Spor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 7. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçları arasında bulunan 24Erzincanspor - Hacettepe Spor mücadelesi hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde 24Erzincanspor toplamda 5 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Hacettepe Spor deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 4 maçtır kazanamıyor. Peki, 24Erzincanspor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında 24Erzincanspor - Hacettepe Spor karşılaşıyor. Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanacak zorlu mücadele, bugün saat 14.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı, hakem Hasan Kaçar yönetecek. Hasan Kaçar'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Öztürk ve Kağan Yıldızlar üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta oynanacak olan 24Erzincanspor - Hacettepe Spor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, saat 14.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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