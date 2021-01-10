24Erzincanspor-Kocaelispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | Misli.com CANLI YAYIN

2. Lig'de heyecan erteleme maçlarıyla devam ediyor. Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 24Erzincanspor ve Kocaelispor, erteleme maçında karşı karşıya gelecek. Bugün saat 12.00'de başlayacak olan zorlu mücadele, Misli.com mobil uygulamaları tarafından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ligde şu ana kadar 18 maça çıkan 24Erzincaspor, 36 puanla 3. sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 16 maçta, 30 puana ulaştı ve 6. sıradaki yerini aldı.

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Mustakil Atletizm Pisti Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, saat 12.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemi, Oğuzhan Aksu olacak. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını ise Fatih Karatağ ve Mustafa Onur Özgenç üstlenecek.