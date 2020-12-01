24Erzincanspor Kocaelispor maçı ertelendi

13. hafta mücadelesinde Perşembe günü oynanması gereken Kocaelispor maçı, Kocaeli ekibinde 17 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren 24Erzincanspor'da, kameralar karşısına geçerek Kocaelispor maçının ertelendiğini belirten sportif direktör Erman Kılıç "Hafta sonu zorlu Çorumspor maçında iyi oynamamıza rağmen 1 puan ile ayrılmıştık. Kocaelispor maçına testleri pozitif olan 6 oyuncumuzdan yoksun olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta arkadaşlarımızdan birçoğunun İzolasyonları sona eriyor. Kupa maçı nedeniyle haftada iki maç oynuyorduk. Oyuncularımızda belirgin bir yorgunluk başlamıştı. İnşallah izolasyonu tamamlanan oyuncularımızın da takıma katılmaları ile 14. haftada karşılaşacağımız Afjet Afyonspor mücadelesine hazır olacağız" ifadelerini kullandı.