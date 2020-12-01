Türkiye - Rusya Kadın Futbol maçı CANLI İZLE LİNKİCHPli Ali Mahir Başarır'dan 'satılmış ordu' ifadelerine ilişkin savunma: İftira atıldı!Koronavirüse karşı vitamin ve mineraller etkili mi? Koronavirüse karşı D vitamini faydalı mı?Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte derbi sonrası değişen oranlar...Sakarya'da doğumuna üç gün kala koronavirüse yakalanan kadın kızını kucağına alamadan öldüYıldız Tilbe'den ilginç açıklama: "Ben devlet için değil devlet benim içindir"ÖSYM duyurdu! ALES, YÖKDİL, DUS-STS, e-YDS, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ertelendiDemir Grup Sivasspor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuHes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın rolünü kim oynayacak? Tara Mcmillen kimdir?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 24Erzincanspor Kocaelispor maçı ertelendi

24Erzincanspor Kocaelispor maçı ertelendi

24Erzincanspor ile Kocaelispor arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Beyaz Gurup 13. hafta mücadelesi Kocaelisporda korona virüs testleri pozitif olan oyuncuların çokluğu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

24Erzincanspor Kocaelispor maçı ertelendi

13. hafta mücadelesinde Perşembe günü oynanması gereken Kocaelispor maçı, Kocaeli ekibinde 17 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren 24Erzincanspor'da, kameralar karşısına geçerek Kocaelispor maçının ertelendiğini belirten sportif direktör Erman Kılıç "Hafta sonu zorlu Çorumspor maçında iyi oynamamıza rağmen 1 puan ile ayrılmıştık. Kocaelispor maçına testleri pozitif olan 6 oyuncumuzdan yoksun olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta arkadaşlarımızdan birçoğunun İzolasyonları sona eriyor. Kupa maçı nedeniyle haftada iki maç oynuyorduk. Oyuncularımızda belirgin bir yorgunluk başlamıştı. İnşallah izolasyonu tamamlanan oyuncularımızın da takıma katılmaları ile 14. haftada karşılaşacağımız Afjet Afyonspor mücadelesine hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

En Çok İzlenen ve Yorum Alan Videolar

HABERE YORUM KAT