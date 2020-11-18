24Erzincanspor - Manisa FK maçı CANLI İZLE LİNKİ

24Erzincanspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden 24Erzincanspor ve Manisa FK, karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen tüm soruları haberimizde cevapladık. Bu sezon, ligde 10 maçın sonunda 28 puana ulaşan Manisa FK, liderliği elinde bulunduruyor. 24Erzincanspor ise 9 maçta topladığı 20 puanla 2. sırada bulunuyor. İşte, 24Erzincanspor - Manisa FK maçı canlı izle linki...

24ERZİNCANSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 24Erzincanspor ile Manisa FK 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanacak olan zorlu mücadele, 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacakken, hakem Burak Olcar tarafından yönetilecek. Burak Olcar'ın yardımcılıklarını ise Abdurrahman Atabay ve Hüseyin Can üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu sezon TFF ile Misli.com yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belli başlı 2. Lig ve 3. Lig maçları Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan 24Erzincanspor - Manisa FK maçının da Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak.

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