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24Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında 24Erzincanspor - Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Peki, 24Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

24Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta heyecan sürüyor. 5. hafta maçlarında 24Erzincanspor ve Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde mevcut. Bu sezon ligde üst sıralarda bulunan 24Erzincanspor, çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla 7 puanı bulunan Erzincan ekibi, 5. sırada yer alıyor. Şanlıurfaspor ise sezona kötü başladı. 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Urfa ekibi, 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Peki, 24Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

24ERZİNCANSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

24Erzincanspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak olan Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta mücadelesi Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda saat 14.30'da başlayacak. Zorlu karşılaşmayı hakem Sezer Yalçın yönetecek. Sezer Yalçın'ın yardımcılıklarını ise Ozan Burak Akduman ve Batuhan Bıyıklı üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. Pazarspor ve Sivas Belediyespor maçı da bugün saat 14.30'da yayınlanacak.

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Onur Çelik
Spor Editörü


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