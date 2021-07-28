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25 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

25 Ağustos 2021 Çarşamba gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 25 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

25 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 25 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Ağustos 2021 Çarşamba oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

12:00
Tochigi - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Avispa Fukuoka - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Cerezo Osaka - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Oita - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Sagan Tosu - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Sapporo - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Shimizu S Pulse - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Tokushima - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Urawa - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Vegalta Sendai - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Yokohama FC - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Kanazawa - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Jeonbuk - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:30
Incheon - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:30
FC Seoul - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:45
Jose Mourinho
Basın Toplantısı
A SporbeIN Sports Haber

14:00
Suwon - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

16:30
Galatasaray
Basın Toplantısı
Smart Spor 2, Spor Smart 2
16:30
Fatih Terim
Basın Toplantısı
GS TV

17:30
Galatasaray
Antrenman
GS TV

18:00
Domzale - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Domzale - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Nasaf Qarshi - Ahal
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

18:00
FK Panevezys - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:15
Dubai - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

18:15
Al Ittihad - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

18:30
Jaro - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Melipilla - Curico Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

18:30
Fenerbahçe
Basın Toplantısı
Smart Spor 2, Spor Smart 2

18:30
Vitor Pereira
Basın Toplantısı
FB TV

18:30
Abdullah Avcı
Basın Toplantısı
Trabzonspor Youtube

18:45
Randers
Basın Toplantısı
GS TV

19:30
Randers
Antrenman
GS TV

20:00
Koge - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Ajaccio - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:30
Al Wasl - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

20:30
Al Ain - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

21:00
Akranes - KR Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

21:00
Akureyri - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

21:00
Hafnarfjordur - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

21:00
Antofagasta - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

21:15
Bremer - Bayern Münih
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart, Smart Spor HD

22:00
Brondby IF - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
ExxenCBC Sport

22:00
Dinamo Zagreb - Sheriff Tiraspol
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen

22:00
Shakhtar Donetsk - Monaco
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen

22:00
Vila Nova - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
WBA - Arsenal
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:30
Calera - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

 

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