Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 25 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Ağustos 2021 Çarşamba oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

12:00

Tochigi - Kusatsu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Avispa Fukuoka - Kawasaki Frontale

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Cerezo Osaka - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Oita - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Sagan Tosu - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Sapporo - Nagoya

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Shimizu S Pulse - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Tokushima - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Urawa - Hiroshima

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Vegalta Sendai - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Yokohama FC - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Kanazawa - V Varen Nagasaki

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Jeonbuk - Pohang

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:30

Incheon - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:30

FC Seoul - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:45

Jose Mourinho

Basın Toplantısı

A SporbeIN Sports Haber



14:00

Suwon - Suwon City

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



16:30

Galatasaray

Basın Toplantısı

Smart Spor 2, Spor Smart 2

16:30

Fatih Terim

Basın Toplantısı

GS TV



17:30

Galatasaray

Antrenman

GS TV



18:00

Domzale - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Domzale - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Nasaf Qarshi - Ahal

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD



18:00

FK Panevezys - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



18:15

Dubai - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:15

Al Ittihad - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:30

Jaro - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Melipilla - Curico Unido

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



18:30

Fenerbahçe

Basın Toplantısı

Smart Spor 2, Spor Smart 2



18:30

Vitor Pereira

Basın Toplantısı

FB TV



18:30

Abdullah Avcı

Basın Toplantısı

Trabzonspor Youtube



18:45

Randers

Basın Toplantısı

GS TV



19:30

Randers

Antrenman

GS TV



20:00

Koge - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Ajaccio - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:30

Al Wasl - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



20:30

Al Ain - Emirates Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



21:00

Akranes - KR Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



21:00

Akureyri - Breidablik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



21:00

Hafnarfjordur - Keflavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



21:00

Antofagasta - Palestino

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



21:15

Bremer - Bayern Münih

Almanya Kupası DFB Pokal

Spor Smart, Smart Spor HD



22:00

Brondby IF - Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

ExxenCBC Sport

22:00

Dinamo Zagreb - Sheriff Tiraspol

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

Exxen



22:00

Shakhtar Donetsk - Monaco

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

Exxen



22:00

Vila Nova - Avai

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

WBA - Arsenal

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 2, Bilyoner TV



23:30

Calera - Colo Colo

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



