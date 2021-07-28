25 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
25 Ağustos 2021 Çarşamba gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 25 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 25 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
25 Ağustos 2021 Çarşamba oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
12:00
Tochigi - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Avispa Fukuoka - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Cerezo Osaka - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Oita - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Sagan Tosu - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Sapporo - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Shimizu S Pulse - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Tokushima - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Urawa - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Vegalta Sendai - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Yokohama FC - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kanazawa - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Jeonbuk - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Incheon - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
FC Seoul - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:45
Jose Mourinho
Basın Toplantısı
A SporbeIN Sports Haber
14:00
Suwon - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
16:30
Galatasaray
Basın Toplantısı
Smart Spor 2, Spor Smart 2
16:30
Fatih Terim
Basın Toplantısı
GS TV
17:30
Galatasaray
Antrenman
GS TV
18:00
Domzale - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Domzale - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Nasaf Qarshi - Ahal
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD
18:00
FK Panevezys - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:15
Dubai - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:15
Al Ittihad - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:30
Jaro - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Melipilla - Curico Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
18:30
Fenerbahçe
Basın Toplantısı
Smart Spor 2, Spor Smart 2
18:30
Vitor Pereira
Basın Toplantısı
FB TV
18:30
Abdullah Avcı
Basın Toplantısı
Trabzonspor Youtube
18:45
Randers
Basın Toplantısı
GS TV
19:30
Randers
Antrenman
GS TV
20:00
Koge - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Ajaccio - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:30
Al Wasl - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:30
Al Ain - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Akranes - KR Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
21:00
Akureyri - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
21:00
Hafnarfjordur - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
21:00
Antofagasta - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
21:15
Bremer - Bayern Münih
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart, Smart Spor HD
22:00
Brondby IF - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
ExxenCBC Sport
22:00
Dinamo Zagreb - Sheriff Tiraspol
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen
22:00
Shakhtar Donetsk - Monaco
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen
22:00
Vila Nova - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
WBA - Arsenal
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:30
Calera - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV