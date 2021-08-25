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25 Ağustos 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV'de

Ekranların sevilen kanalı Fox TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Çalar Saat programı ile güne başlayan kanalda akşam ilgiyle izlenen dizi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı...

25 Ağustos 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV'de

Televizyon seyircileri tarafından Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 25 Ağustos 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat programıyla başlayan kanal hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programını yayınlıyor.  Saat 16:00'da Fulya ile Umudun Olsun ekrana geliyor. Akşam ise sevilen dizi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV ekranlarındaki yerini alıyor...

25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

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