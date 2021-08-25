25 Ağustos 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV'de
Ekranların sevilen kanalı Fox TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Çalar Saat programı ile güne başlayan kanalda akşam ilgiyle izlenen dizi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı...
Televizyon seyircileri tarafından Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 25 Ağustos 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat programıyla başlayan kanal hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programını yayınlıyor. Saat 16:00'da Fulya ile Umudun Olsun ekrana geliyor. Akşam ise sevilen dizi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV ekranlarındaki yerini alıyor...
25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı