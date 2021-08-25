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  3. 25 Ağustos 2021 Çarşamba günün spor manşetleri |Filenin Sultanları namağlup lider!

25 Ağustos 2021 Çarşamba günün spor manşetleri |Filenin Sultanları namağlup lider!

A Milli Kadın Voleybol takımımız, Avrupa Şampiyonasında çıktığı 5 maçı da kazanarak grubu 1. sırada tamamladı. İşte 25 Ağustos 2021 günün spor manşetleri...

25 Ağustos 2021 Çarşamba günün spor manşetleri |Filenin Sultanları namağlup lider! 1123