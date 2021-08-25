25 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Bumblebee TV'de ilk kez Kanal D'de ! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Güneşin Kızları dizisiyle başlayan kanalda akşam Bumblebee TV'de ilk kez ekranlarında oluyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

Kanal D'de bugün ne var? Sorusunu merak edenler için haberimizde 25 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Saat 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13:00'da Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise Bumblebee filmi size ve ailenize sinema keyfi yaşatacak. 25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Güneşin Kızları 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Kırık Hayatlar 13:00 Gelinim Mutfakta 15:45 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Bumblebee Kanal Dyayın akışıece ünergelinim mutfakta