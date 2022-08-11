25 Ağustos 2022 A-101 Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta A-101'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?​​​​​​​

25 Ağustos 2022 A-101 Aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, derin dondurucu ve salon eşyaları gibi ürünleri yer aldı. Peki, Bu hafta A-101'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 25 Ağustos 2022 A-101 Aktüel ürünler kataloğu!
25 AĞUSTOS 2022 A-101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Regal Derin Dondurucu 112L 1.899 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 1.699 TL
Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 1.599 TL
Flavel Büro Tipi Buzdolabı 1.599 TL
Bestway 3 Kişilik Şişme Bot 2.299 TL
Bestway Lüks Deniz Yatağı 189 TL
Bestway 2 Kişilik Pavillo Plaj Çadırı 249 TL
Bestway Kürekli Şişme Sörf ve Kano Seti 4.993 TL
Bestway Işıltılı Can Simidi 259 TL
Bestway Şişme Çocuk Koltuğu Futbol Topu Görünümü 359 TL
Bestway Şişme Çocuk Koltuğu Basketbol Topu Görünümü 359 TL
BirkenStock Gizeh Bayan Terlik 829 TL
Arizona Bay/Bayan Terlik 829 TL
Arizona Eva Bayan Terlik 499 TL
Tiamob Mare Sürgülü Gardırop 3.499 TL
Tiamob Lüks Kitaplık 729 TL
Tiamob Seda TV Ünitesi 599 TL
Tiamob Burcu 2 Kapaklı Ayakkabılık 579 TL
Tiamob Kitaplıklı Kapaklı Çalışma Masası 729 TL
Tiamob Sorent Metalli Raflı Dresuar 749 TL
NormMende 58'' Ultra HD Android LED TV 5.799 TL
Oppo A15 32GB Cep Telefonu 2.999 TL
Oppo A15S 64GB Cep Telefonu 3.399 TL
9. Nesil 256GB iPad 7.499 TL
Sony PlayStation 5 Dijital Oyun Konsolu 14.849 TL
Huawei Watch Gt3 Pro Akıllı Saaat 5.699 TL
Huawei gt3 Pro Akıllı Saat 4.899 TL
3. Nesil AirPods 2.799 TL
Seagate 1TV Taşınabilir Disk 649 TL
Dreame Vacuum Mop D9 Robot Süpürge 6.199 TL
Fakir Tilla Blender Seti 379 TL
Fakir Limited Edition Veyron Toz Torbasız Süpürge 1.799 TL
Fakir Satinskin Pro Lazer Epilasyon Aleti 879 TL
Homend Royaltea Inox Çay Makinesi 689 TL
Tefal Buharlı Ütü 799 TL
Vestel Akıllı Baskül 179 TL