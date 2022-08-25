25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında 25 Ağustos 2022 Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? İşte ayrıntılar...

Gül Erdoğan
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25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Duy Beni

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de 8 Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:30 Canım Annem

16:00 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

10:00 Magazin D

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber

20:00 Aşkı Memnu

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Kazanan Restoran

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Gün Ortası

14:00 Öteki Taraf

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Charlie'nin Melekleri

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 7 Numara

12:25 Çırak

13:00 Masumlar Apartmanı

15:40 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber 20:00

Çarıklı Milyoner

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