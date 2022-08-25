Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Duy Beni
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de 8 Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
16:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
10:00 Magazin D
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber
20:00 Aşkı Memnu
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kazanan Restoran
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Öteki Taraf
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Charlie'nin Melekleri
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 7 Numara
12:25 Çırak
13:00 Masumlar Apartmanı
15:40 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber 20:00
Çarıklı Milyoner