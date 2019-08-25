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25 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

10.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası yarı finalinde Venezuela ile karşılaşacak.

25 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

19:15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor

19:15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

21:45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor

21:45 Galatasaray - Konyaspor

TFF 1'İNCİ LİG

17.00 Ümraniyespor - Giresunspor

19.15 Ekol Göz Menemenspor - Hatayspor

21.45 Bursaspor - Akhisarspor

21.45 Adanaspor - Eskişehirspor

BASKETBOL

10.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası yarı finalinde Venezuela ile karşılaşacak.

KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI

17:00 Bulgaristan - Sırbistan

19:30 Yunanistan - Finlandiya

BİNİCİLİK

09:00-19:00 Yetişkinler Türkiye Şampiyonası Engel Atlama Yarışmaları, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilecek.

DHA

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