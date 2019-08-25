25 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi
10.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası yarı finalinde Venezuela ile karşılaşacak.
SÜPER LİG
19:15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor
19:15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
21:45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
21:45 Galatasaray - Konyaspor
TFF 1'İNCİ LİG
17.00 Ümraniyespor - Giresunspor
19.15 Ekol Göz Menemenspor - Hatayspor
21.45 Bursaspor - Akhisarspor
21.45 Adanaspor - Eskişehirspor
BASKETBOL
10.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası yarı finalinde Venezuela ile karşılaşacak.
KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI
17:00 Bulgaristan - Sırbistan
19:30 Yunanistan - Finlandiya
BİNİCİLİK
09:00-19:00 Yetişkinler Türkiye Şampiyonası Engel Atlama Yarışmaları, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilecek.
DHA
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