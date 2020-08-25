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25 Ağustos spor manşetleri | 25 Ağustos spor gazeteleri sayfaları

Günün spor manşetlerinde Fenerbahçe'nin yeni stoperi Lemos ve Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına oldukça geniş yer verilmiş...

25 Ağustos spor manşetleri | 25 Ağustos spor gazeteleri sayfaları 1129