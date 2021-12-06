25 Aralık 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
25 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 25 Aralık 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Aralık 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
25 ARALIK 2021 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
25 Aralık 2021 Cumartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
13:00
Turgutluspor - Kahramanmaraş
TFF 2. Lig
EGE TV
13:00
Yomraspor - Şile Yıldız
TFF 3. Lig
Kadırga TV
13:30
Spor Toto Süper Lig
BEIN Sports 2
13:30
BB Erzurumspor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig
TRT SPOR, BEİN MAX HD 1
13:30
Bandırmaspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT AVAZ, BEİN MAX HD 2
14:30
Fenerbahçe - 1207 Antalya
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Fenerbahçe TV, Fenerbahçe YouTube
16:00
Giresunspor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
BEIN Sports 2
16:00
Galatasaray - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
BEIN Sports 1
16:00
Ajman Club - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:00
Al Jazira - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:30
Al Urooba - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:30
Al Ain - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:00
Trabzonspor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
BEIN Sports 1
19:00
Menemenspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SPOR, BEİN MAX HD 1