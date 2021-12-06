Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Aralık 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

25 ARALIK 2021 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Aralık 2021 Cumartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

13:00

Turgutluspor - Kahramanmaraş

TFF 2. Lig

EGE TV

13:00

Yomraspor - Şile Yıldız

TFF 3. Lig

Kadırga TV

13:30

Kasımpaşa - Altay

Spor Toto Süper Lig

BEIN Sports 2

13:30

BB Erzurumspor - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT SPOR, BEİN MAX HD 1

13:30

Bandırmaspor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT AVAZ, BEİN MAX HD 2

14:30

Fenerbahçe - 1207 Antalya

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Fenerbahçe TV, Fenerbahçe YouTube

16:00

Giresunspor - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

BEIN Sports 2

16:00

Galatasaray - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

BEIN Sports 1



16:00

Ajman Club - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:00

Al Jazira - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:30

Al Urooba - Emirates Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:30

Al Ain - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:00

Trabzonspor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

BEIN Sports 1



19:00

Menemenspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SPOR, BEİN MAX HD 1