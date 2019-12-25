25 Aralık bugün hangi diziler var? |25 Aralık Çarşamba yayın akışı
25 Aralık Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Aralık Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
25 Aralık Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Aralık Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
25 ARALIK BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 25 Aralık Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
25 Aralık Çarşamba ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 BENİ BIRAKMA
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 KURULUŞ OSMAN
00.20 SON DURAK
25 Aralık Çarşamba KANAL D Yayın Akışı
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yaralı Kuşlar
17:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 AFİLİ AŞK
23:45 AZİZE
25 Aralık Çarşamba STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 SEVGİLİ GEÇMİŞ
13:30 Gerçeğin Peşinde
16.30 EN GÜZEL BÖLÜM
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 SEFİRİN KIZI
22:45 SEFİRİN KIZI
23:15 ÇOCUK
25 Aralık Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Kendine İyi Bak
09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 AŞK AĞLATIR
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 HABABAM SINIFI TATİLDE
22.15 HER ŞEY MÜMKÜN
00.30 HER ŞEY MÜMKÜN
25 Aralık Aralık Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 HER YERDE SEN
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber
20:00 YAPARSIN AŞKIM
00:15 KADIN
25 Aralık Çarşamba TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 8'de Bugün / Canlı
09:30 Gel Konuşalım / Canlı
13:15 Bugün Düğünümüz Var
14:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
18:30 Recep İvedik 4
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni
00:15 DOYA DOYA MODA
25 Aralık Çarşamba TRT1 Yayın Akışı
06:05 Seksenler
07:10 İncir Ağacı
08:20 Şampiyon
11:30 1'de Bugün
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'de Bugün
15:10 İncir Ağacı
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek
00.15 3'te 3 Tarih
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