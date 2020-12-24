Şahit olarak yazılmak artık kabus değil:Altay-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yıldırım - Bestler 17 operasyonu başladıÇin ilk yerli roketi Long March 8 uzaya fırlattı!Duygu Özaslan kırmızı renkli süper minisiyle öyle pozlar verdi ki!Yaşlılığının korkulu rüyası tarihe gömülüyor: Tıp, bunamaya çare buldu!Galatasaray ve Fenerbahçe arasında sosyal medya atışması!TRT1 Yayın Akışı |Kalk Gidelim yeni bölümde neler olacak?Dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu 24 Aralık 2020 Perşembe ?ATV Yayın Akışı |Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 25 Aralık Cuma İSKİ su kesintisi | İstanbul - Ankara - İzmir su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU

25 Aralık Cuma İSKİ su kesintisi | İstanbul - Ankara - İzmir su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU

Vatandaşlar tarafından sıkça bakılan İstanbul, İzmir ve Ankara'da gerçekleşen su kesintileri internet üzerinden yayımlandı. Biz de bu konuyu 25 Aralık Cuma İSKİ su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlığı ile haberimizde ayrıntılı olarak derledik. İşte detaylar...

25 Aralık Cuma İSKİ su kesintisi | İstanbul - Ankara - İzmir su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU

25 Aralık Cuma İSKİ su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 25 Aralık Cuma günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

25 ARALIK CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 25 Aralık Cuma günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

25 ARALIK CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 25 Aralık Cuma günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

25 ARALIK CUMA İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 25 Aralık Cuma günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT