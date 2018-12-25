25 Aralık Hadi İpucu cevabı nedir? 2048 kitabının yazarı kimdir?

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 12:30 yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her gün saat 12:30'da ve akşam kuşağında 20:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 25 Aralık Hadi İpucu ve cevabı nedir?

25 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

İşte 25 Aralık Hadi İpucu sorusu; 2048 kitabının yazarı kimdir?



25 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU CEVABI NEDİR?

İşte 25 Aralık 12:30'da yayınlanacak Hadi yarışmasının ipucu sorusunun cevabı; Emre Sayer

EMRE SAYER KİMDİR? 2048 KİTABININ YAZARI KİMDİR?

1977, İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1996 yılından beri özel sektörde ortağı olduğu uluslararsı firmada çalışmaktadır.

İlgi alanları Fütirizm, global politika ve kapitalizm olan yazarın ilk roman denemesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.