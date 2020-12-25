25 Aralık Hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
Meteorolojiden gelen açıklamaya göre ülkemizde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı olacağı söylenirken diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde artacağı belirtiliyor.
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25 Aralık 2020 Cuma 08:20
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