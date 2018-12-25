25 Aralık Salı DHA Spor Gündemi
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının maçları tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının maçları tamamlandı.
- İlk yarının en genç takımı Bursaspor, en tecrübelisi ise Medipol Başakşehir
- Deplasmanın en iyisi Başakşehir
- Trabzonspor evinde lider
- Galatasaray ve Trabzonspor evinde boş geçmiyor
- Mbaye Diagne'den rakip savunmalara gözdağı
- Asist kralı Quaresma
- Süper Lig'in en tecrübelisi Emre Belözoğlu
- Isaac Sackey en çok kart gören futbolcu
*3 büyüklerin en golcüsü Eren Derdiyok!
- Beşiktaş'ın en golcüsü Mustafa Pektemek
- Fenerbahçe'de en skorer Ayew
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Ayrıca disiplin sevklerinin de açıklanması bekleniyor.
ANTALYASPOR
11.00 Teknik direktör Bülent Korkmaz basın toplantısında konuşacak.
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Eczacıbaşı Vitra - Aydın B.Şehir Bld.
18.00 Karayolları - Beşiktaş
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Bld.
19.30 Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.