25 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının maçları tamamlandı.

- İlk yarının en genç takımı Bursaspor, en tecrübelisi ise Medipol Başakşehir

- Deplasmanın en iyisi Başakşehir

- Trabzonspor evinde lider

- Galatasaray ve Trabzonspor evinde boş geçmiyor

- Mbaye Diagne'den rakip savunmalara gözdağı

- Asist kralı Quaresma

- Süper Lig'in en tecrübelisi Emre Belözoğlu

- Isaac Sackey en çok kart gören futbolcu

*3 büyüklerin en golcüsü Eren Derdiyok!

- Beşiktaş'ın en golcüsü Mustafa Pektemek

- Fenerbahçe'de en skorer Ayew

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Ayrıca disiplin sevklerinin de açıklanması bekleniyor.

ANTALYASPOR

11.00 Teknik direktör Bülent Korkmaz basın toplantısında konuşacak.

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Eczacıbaşı Vitra - Aydın B.Şehir Bld.

18.00 Karayolları - Beşiktaş

18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Bld.

19.30 Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta

DHA