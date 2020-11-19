2,5 aydır kayıp olan kişinin cesedi merdiven altında gömülü olarak bulundu!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2,5 aydır kayıp olan 30 yaşındaki M.T isimli bir kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda E.S isimli bir kişinin evinin avlusundaki merdivenin altında gömülü olarak bulundu. Üzerine beton dökülü bir şekilde bulunan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.